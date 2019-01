“Hay una muy trillada y por momentos caemos en demeritarla, que es un grave error y la frase es: “caerse está permitido, levantarse es obligatorio”, y a partir de esa frase, se abren dos aristas (en el partido)”, señaló.



“Sus palabras textuales fueron: Rafa, admiro tu mentalidad, no cambies, evoluciona”, declaró.

| Las impresiones de nuestro Director Técnico, tras el partido.#CastaDeGallo pic.twitter.com/uErag9a3Os — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) January 28, 2019

'León no nos ganó, nosotros perdimos', declaró Güemez



“Nosotros sabemos lo primero y como se demuestran las cosas son dentro de la cancha, pero sí creo que es importante hacerlo saber, de viva voz, que más que nunca estamos unidos”, aseguró.

| Mensaje de @guemezjavier y jugadores a la afición y medios de comunicación.#CastaDeGallo pic.twitter.com/OtbJA28dHQ — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) January 28, 2019

Tras la derrota que tuvo ante Club León, el entrenador, donde aseguró que no daría un diagnóstico del partido.Puente aseguró quepor lo que, a partir de ahí, se dioPuente también detalló que a la afición le prometió que independientemente de los resultados, el equipo se iba a entregar todo, pero no fue así.El entrenador de los Gallos tambiénpor lo que esta ocasión no será la excepción.Puente añadió quetras el encuentro, porque lo que le dijo, le conmovió.Antes del entrenador,y Javier Güemez fue quien tomó el micrófono.Güemez también aseguró que sí han dejado de hacer cosas en el campo yQuerétaro sumó su tercera derrota en el torneo y con un punto está en el último lugar de la tabla general.