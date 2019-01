2019-01-28 06:00:00 | Omar Oseguera | LUIS MIGUEL GUERRERO / LUIS GERARDO LUGO

El cuadro de León se quitó el mote de 'levanta muertos', pero aún con el 4-0, pudieron haber sido más goles.

Mena y Macías fueron los hombres destacados del encuentro ante Querétaro. FOTO: MexSport