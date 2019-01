“Llegó a la final de milagro. Monterrey lo dejó vivir”, señaló.



“Es una falta de respeto, no a la prensa, a la afición de Cruz Azul. No puede llegar y decir: me vale ma... lo que piensen y lo que pregunten. Es una falta de respeto. Si yo fuera 'Billy' (dueño de Cruz Azul), le diría: agarra las maletas y lárgate ahorita de mi equipo”, dijo Rodríguez, enojado.

'Yayo' de la Torre señala que Caixinha está presionado



“Es la primera vez que está en una situación así, donde, a pesar de que gana, se le critica fuertemente”, aseguró.

"SI YO FUERA BILLY, LE DIRÍA 'AGARRA LAS MALETAS Y LÁRGATE AHORITA DE MI EQUIPO'"



