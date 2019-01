MasterChef: ¿Quién va a salir hoy según los jueces? Predicciones inesperadas de eliminados

última etapa gracias a sus 5 finalistas.

FINALISTAS MASTERCHEF MÉXICO:

REGINA



"Esta niña SÍ cocina eh", le halagó el Chef Benito en alguna ocasión.



"¿Crees que tus compañeros te van a respetar si lloras con un bogavante vivo, Regina?", le llegó a decir la Chef Betty a la participante en las últimas emisiones, dejando claro que le falta madurar para realmente ser más que un cocinero.

GENY



"Es usted un gran ser humano, no se rinda", le afirmó la Chef Betty al verla agotada en uno de los últimos retos en donde salió victoriosa.





"Sólo a usted le salió bien, Geny, los demás fracasaron", afirmó el Chef Benito con su esposa la chef Solange, cuando fue invitada de honor.



ISMAEL



"Qué orgullo que en cada plato aportes también un mensaje de amor familiar", le dijo la Chef Betty.



"No me dejaron ni venirles a gritar, están haciendo todo muy bien mis respetos.", le dijo el Chef Benito en el reto dulce en donde con Geny preparó churros.

CARLOS



"Es una asquerosidad", afirmó la Chef Betty de la carne que hizo.



"Qué pasó, no te da verguenza", le dijo el Chef Herrera a su 'compadre' norteño.

ROX



"La mejor carne asada, esto es lo que esperaba, qué les costaba", le dijo sobre su carne asada el Chef Herrera.

¿REVELAN JUECES SUS INTENCIONES Y FAVORITOS?

es uno de los programas con mayor índice de raiting para la, es por ello queestá pendiente del siguiente, ahora que la emisión ha llegado a laA la reta final han llegado de manera inesperada algunos de los concursantes que pensamos, no pasarían a, mientras que otros como Alí quien era "el favorito" abandonó la competencia por un ridículo pero fatal error.Aunque se postuló como la principal favorita, basada en el personaje de "la niña buena", éste le duró un segundo a Regina.Más pronto que tarde demostró de qué estaba hecha y quedando como una "rata de dos patas" según sus propios compañeros y jueces.Además, su experiencia gastronómica no le aportó un extra sino generó un problema nuevo en donde demostró la falta de profesionalismo y madurez que le falta para ser un gran chef.Ama de casa y cocinera de un comedor de niños, Geny llegó con buenas intenciones hasta la final dedemostrando que la edad no es justificación de hacer mal las cosas y que al contrario, la experiencia aporta elementos fundamentales que te llevan a ser una ganadora.Aunque siempre jacarandosa, Geny también ha apotado a la emisión el gran sentido humano que posee; actualmente se postula para ser una de las 3 finalistas de la emisión de Tv Azteca.Dejó de lado sus tropiezos e imprudencias y las convirtió en fortalezas y virtudes que todos destacan.Joven de familia humilde y con orígenes asiáticos, Ismael se perfila como el nuevo "favorito" por su calidad humana, respeto y profesionalismo.Ha demostrado que hasta lo que el afirma, "no se le da", sí se le da y muy bien, siendo ganador de múltiples retos desde que la emisión comenzó y creciendo en todos los aspectos técnicos sin perder sus valores y sin dejar de apoyar a todos.Pocos concursantes quieren destacan tan poco y destacan más que otros, situación que Ismael vive siempre que emerge con un platillo y elogios de todos.Uno de los finalistas más inesperados ante el público de MasterChef y que menor aceptación de la audiencia ha tenido, Carlos se ha destacado por su ego alto y comentarios a veces fuera de lugar.Además su aparente confianza siempre parece pender de un hilo ante errores técnicos que no puede cometer un buen cocinero a estas alturas del programa, como la mala cocción de la carne mientras se jacta de ser norteño.Además, afirman que el programa lo puso como un personaje fuerte en las últimas emisiones para desestabilizar al resto de los concursantes, a pesar de ello ha llegado a ser uno de los 5 finalistas que hoy veremos en el programa.Una participante que ha dejado claras sus aptitudes gastronómicas a través de diferentes retos y difíciles pruebas es Rox, quien contra todo pronóstico y errores ha estado talante y llegado a la final de manera digna.Los jueces han alabado y destazados sus creaciones dejando claro que tiene lo necesario para sorprender hasta el final.Para los seguidores, se debe postular como una de las 3 finalistas de manera honesta, pues consideran que de llegar Regina sería sólo para aportar dramatismo a MasterChef.Hemos podido conocer el caracter y temperamento de los jueces: Ely su afición por las cosas bien hechas y sin mediocridad; lay su amigable calidez y aly su fría honestidad; todos poseen características que cautivaron al público por más de 14 capítulos.A pesar de ello, en comentarios y por medio de otros usuarios, seguidores afirman que aBasados en estos comentarios y en observaciones que los chefs han dejado claras con los finalistas, quedan los probables¿Se cumplirán? ¿Cuál es tu predicción?