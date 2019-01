“Roma”, ausente en los Screen Actors

Los Screen Actors Guild Awards (en español, Premios del sindicato de actores), como su nombre lo indica, son los reconocimientos cinematográcos anuales otorgados por el Sindicato de Actores (SAG) de Estados Unidos, los cuales reconocen las mejores actuaciones realizadas por todos sus miembros.Quizá por ello en la premiación de este año ni el lme ROMA ni ninguno de sus miembros están nominados a este galardón. Es más, de todas las categorías que se premiarán, los latinos son los grandes ausentes, aun cuando en toda la época de premios han estado presentes.El único hispano que este año luchará por un premio es Antonio Banderas quien, gracias a su interpretación del pintor español Pablo Picasso en la serie "Genius", se encuentra nominado en la categoría de Actor en una Película de tv o serie limitada.Banderas competirá en con Darren Criss por The Assassination of Gianni Versace: American crime story, Hugh Grant con A very english scandal, Anthony Hopkins por King Lear y Bill Pullman con The sinner.Este año el Sindicato de Actores de la Pantalla anunció que la edición 25 tendrá a los intérpretes Chadwick Boseman, Sam Elliott, Constance Wu, John David Washington, Adam Driver, Michelle Yeoh, Ken Jeong, Henry Golding, Angela Bassett, Ben Hardy, Gwilym Lee y Joe Mazzello, como presentadores de los premios en diversas categorías.Por su parte el actor Tom Hanks será el encargado de dar el premio a la trayectoria al actor y director de cine Alan Alda, quien según el sindicato “ha sido un estandarte y ejemplo de los más nos ideales de la profesión actoral”.La antriona de este año será la actriz y comediante Megan Mullally, quien es conocida por su papel de Karen en la popular serie Will & Grace.Entre los presentadores de la ceremonia que se llevará a cabo este domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California guran los actores Lady Gaga, Bradley Cooper y Rami Malek.Entre los competdiores en la categoría de Rol protagónico en una película están Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A star is born), Rami Malek, (Bohemian rhapsody), Viggo Mortensen (Green book) y John David Washington (BlacKkKlansman).En el rubro de Actuación de una actriz en un rol protagónico en una película compiten Emily Blunt (Mary Poppins returns), Glenn Close (The wife), Olivia Colman (The favourite), Lady Gaga (A star is born) y Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?).Para el premio a Actuación de un elenco en una película compiten Bohemian rhapsody, BlacKkKlansman, A star is born, Black Panther y Crazy rich asians.