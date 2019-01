Con pobreza y rezago educativo municipios contemplados en programas federales antihuachicol

Caso Tlahuelilpan

LOS 23 MUNICIPIOS

Al menos 12 de los 23 municipios deque serán beneficiados con lospara inhibir el, tienen unde entre 48 y hasta 75 por ciento.encabeza el listado, toda vez que más deestán en condición de; es decir, 75 por ciento de su población no puede satisfacer sus; le siguen, con 61 por ciento ycon 60 por ciento de pobreza.Dichos lugares están contemplados en el, que será implementado endel país por donde pasany que incluyen 23 zonas de Hidalgo Lapor municipio que a continuación presentamos se desprende de las estadísticas que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y corresponde al periodo de enero a diciembre de 2018.En tanto, la medición dees la que se encuentra en las numerarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que datan de 2015.Un total de 23 municipios hidalguenses serán parte del Plan de Bienestar. Foto: Especial, donde el pasado viernes 18 de enero explotó unaque causó más de cien muertos, es un municipio en el queEs decir, 55 por ciento de su población tiene un ingreso insuficiente para adquirir “bienes y servicios que requiere para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias”, de acuerdo con lo que establece elMientras que 3 mil 15 habitantes más, no cuentan conobligatoria ni asisten a un centro de enseñanza; es decir, tienenRespecto a los, durante 2018 se cometieron 202 ilícitos, el más común:, con 36 casos, seguido por(33) y(25).A continuación, mostramos lacon losmás comunes en cada demarcación y elde los 23 municipios que son considerados “focos rojos” y que están contemplados en el: 333 delitos. Homicidio (13), robo (91), violencia familiar (50).: 75 por ciento (31 mil 190 personas).: 34 por ciento (14 mil 48 personas).: 149 casos. Lesiones (21), robo (23), daño a la propiedad (15), violencia familiar (14), amenazas (18).: 48 por ciento (9 mil 26).: 20 por ciento (3 mil 738).: 352. Daño a la propiedad (30), amenazas (33), robo (99).: 35 por ciento (10 mil 975).: 13 por ciento (14 mil 48).: 557. Lesiones (93), robo (166), violencia familiar (53), amenazas (42).: 28 por ciento (11 mil 763).: 13 por ciento (4 mil 164).: 67. Robo (12), violación (3), amenazas (5).: 55 por ciento (8 mil 556).: 26 por ciento (4 mil 30).: 628. Lesiones (77), robo (131), violencia familiar (94), amenazas (54).: 59 por ciento (33 mil 626).: 24 por ciento (13 mil 956).: 299. Lesiones (48), robo (90), violencia familiar (37), amenazas (39).: 36 por ciento (5 mil 961).: 14 por ciento (2 mil 442).: 719. Violencia familiar (48), incumplimiento de obligaciones familiares (25), amenazas (36), robo de automóvil (98).: 38 por ciento (20 mil 428).: 19 por ciento (10 mil 180).: 3 mil 725. Homicidio (21), lesiones (466), robo (mil 7), fraude (97), amenazas (447), violencia familiar (549).: 20 por ciento (34 mil 851).: 9 por ciento (14 mil 152).: 133. Lesiones (23), robo (100), amenazas (8).: 48 por ciento (9 mil 282).: 23 por ciento (4 mil 566).: 13 mil 444. Homicidio (161), lesiones (mil 808), robo (4 mil 269), fraude (762), amenazas (mil 61), falsificación (197).: 30 por ciento (88 mil 306).: 9 por ciento (27 mil 13).: 414. Lesiones (86), robo (36), daño a la propiedad (37).: 48 por ciento (18 mil 299).: 16 por ciento (6 mil 187).: 544. Homicidio (13), lesiones (59), robo (153), violencia familiar (87).: 45 por ciento (17 mil 363).: 16 por ciento (6 mil 275).: 264. Abuso de confianza (6), daño a la propiedad (11), violencia familiar (24), amenazas (24).: 61 por ciento (9 mil 876).: 25 por ciento (4 mil 100).: mil 748. Lesiones (183), robo (704), daño a la propiedad (120).: 36 por ciento (19 mil 132).: 12 por ciento (6 mil 242).: mil 304. Lesiones (234), robo (415), violencia familiar (123), daño a la propiedad (115).: 33 por ciento (30 mil 884).: 16 por ciento (14 mil 226).: 89. Homicidio (6), robo (10), violencia familiar (7), amenazas (7), fraude (4).: 42 por ciento (5 mil 238).: 17 por ciento (2 mil 127).: 74. Lesiones (20), violencia familiar (6), amenazas (9).: 57 por ciento (6 mil 281).: 17 por ciento (1 mil 830).: 503. Homicidio (28), robo (85), violencia familiar (53), amenazas (43), daño a la propiedad (24).: 60 por ciento (30 mil 659).: 17 por ciento (8 mil 574).: 202.Homicidio (4), lesiones (33), robo (36), violencia familiar (25), amenazas (22), daño a la propiedad (24).: 55 por ciento (10 mil 218).: 16 por ciento (3 mil 15).: 616. Robo (165), violencia familiar (40), amenazas (46), daño a la propiedad (37).: 58 por ciento (15 mil 325).: 16 por ciento (4 mil 216).: 2 mil 984. Lesiones (394), robo (866), amenazas (181), daño a la propiedad (199), violencia familiar (273).: 28 por ciento (34 mil 361).: 13 por ciento (15 mil 436).: 4 mil 687. Homicidio (48), lesiones (445), robo (mil 393), daño a la propiedad (268), violencia familiar (554), amenazas (326).: 50 por ciento (79 mil 647).17 por ciento (26 mil 800).