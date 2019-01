Asesino de ‘Fluky’ sólo pagó una multa y hasta le hicieron descuento

Recibió un descuento



“La persona que fue multada me comentó que le hicieron un descuento. El dato que obtuve por la Unidad de Transparencia de Celaya fue que a la persona que macheteó al perrito la multaron con cuatro mil 30 pesos.

“Sin embargo, cuando vemos el tabulador indica: provocar la muerte a un animal son siete mil 700 pesos, según el artículo 36, fracción VII, del Reglamento de Protección Animal”

El hecho

En agosto del año pasado, Kevin Orduña denunció que su perro ‘Fluky’ fue asesinado a machetazos en la colonia Los Olivos , en Celaya, y exigió justicia por el delito, pero el homicida de su mascota sólo recibió una multa.Patricia Navarro, de la asociación Ciudadano Contra el Maltrato Animal, informó que según el artículo 36, fracción VII, della multa por el acto es deno obstante; el responsable de la muerte deLa defensora de los animales exige justicia, pues dijo no se debe de minimizar la acción.Según relataron testigos,y otros menores de edad, cuando en pasó un niño en bicicleta y la mascota le comenzó a ladrar. Posteriormente, el familiar del niñoLos dueños del can exigieron exigieron justicia, pues defendieron que el can estaba con su ama y no era un perro agresivo. Sin embargo, al denunciar el hecho, ellos también recibieron una multa porel monto que pagaron fue deaunque el reglamento señala que la penalización es