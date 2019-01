Llama Obispo a no distraerse y resolver inseguridad en el estado

Violencia, cada vez mayor



“Es un signo de alarma constante y a veces como he dicho antes, parecería que a nadie le toca y que nadie se hace responsable sobre el cuidado y la protección de la sociedad, es un derecho de la sociedad, el respeto a la vida. Quienes cometen estos crímenes que nunca la violencia nos va a dar felicidad, nunca denigrar a otra persona nos va a dar felicidad; si han puesto en eso su felicidad siempre van a estar con el temor de ser perseguidos o ejecutados”, finalizó el Obispo.

La creación de un nuevo partido político encabezado por el ex panteísta, Felipe Calderón, es un tema que no debe distraer a autoridades y ciudadanos de los problemas de violencia que aquejan a Guanajuato, opinó el Obispo de la diócesis de Irapuato, MonseñorLa violencia y la inseguridad se ha convertido ya en un signo de alarma, alertó el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, luego de que hace unos días el activista y sacerdotecuestionara en entrevista al PRI y al PAN y opinara sobre la creación de un nuevo partido de Calderón y Margarita Zavala.El Obispo señaló que aunque respeta la opinión de Solalinde, dichos temas no deberían desviar la atención de la grave problemática de violencia que azota al estado, prueba de ello es el elevado número demientras queDíaz Díaz indicó que con tasas cada vez mayores de violencia lo que ocurre en Guanajuato