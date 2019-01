Acusan daños a la salud de 9 sindicalizados por presunta negligencia en clínica

“Tenemos decesos por falta de atención médica oportuna y tenemos muchos pendientes de operaciones, falta de medicamento (…) ponen en riesgos la vida de los trabajadores”, expresó el líder sindical.

Sindicalizados afectados

¿Qué pasa con la clínica Marfyl?

SIGUE LEYENDO:

En el segundo semestre de 2018 empeoraron las condiciones dede nueve integrantes delderivado de las deficiencias en losque presta laDesdehasta, son algunas de las afectaciones a los, informó elAgregó que losno son funcionales, principalmente en el área de, toda vez que suspenden las operaciones programadas.En total, elenvió 16 circulares a la, en las cuales especifica el tipo de enfermedad que padece cada agremiado y mediante las cuales, solicitan su intervención para agilizar el proceso de atención en laCabe recordar que el pasado viernes 26 de enero , agremiados alse manifestaron de manera simultánea afuera de la presidencia municipal y de las oficinas dependientes del ayuntamiento para acusar negligencia por parte dey exigir cambiar la atención para los trabajadores a laA continuación enlistamos los casos de sindicalizados que fueron atendidos eny que acusan afectaciones en su salud por, así como el número de oficio mediante el cual se informó cada situación a la alcaldía.Oficio 237/2018, con fecha: 6 de julio.Se comunicó al ayuntamiento que los pases para valoración médica para uso de lentes, así comoy desprendimiento de retina fueron suspendidos. Dicha situación provocó que el trabajador Gregorio presentara “sangrado en el ojo izquierdo”.Oficio 249/2018, con fecha: 11 de julio.El 24 de abril solicitó un pase de laboratorio y cita de especialidad de oncología por cáncer testicular, después de un mes no recibió consulta por saturación en la agenda deOficio 250/2018, con fecha: 12 de julio.Fue diagnosticado con astigmatismo, pero requeríapor padecer; el paciente solicitó un pase médico “sin tener respuesta”.Oficio 251/2018, con fecha: 12 de julio.Este sindicalizado requería ser programado para retiro de un clavo colocado en el fémur, el cual le originaba “mucho dolor”; no obstante, el nosocomio indicó que no había “lugar en el quirófano para su procedimiento”.Oficio 331/2018, con fecha: 28 de agosto.Por una caída en horario laboral fue sometida ade pie, tobillo y mano, pero un diagnóstico mal proporcionado por laprovocó que la dirección de recursos humanos negara la incapacidad.Oficio 335/2018, con fecha: 31 de agostoElmanifestó inconformidad por el trato “hostil, grosero, prepotente e intimidatorio con el que se conduce” personal del nosocomio.Oficio 358/2018, con fecha: 20 de septiembreElacusó que, a partir de la tercera semana de septiembre del año pasado, elpara los trabajadores sería genérico y no de patente, de acuerdo con lo que les informó el director administrativo de, César Alain Carreño Mejía.Oficio 420/2018, con fecha: 24 de octubre.requirió a este paciente un pago de 8 mil pesos para estudios, ya que desde 2009 el sindicalizado fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica.Oficio 443/2018, con fecha: 10 de diciembre.Por falta de tratamiento, restricción de pases de estudios y citas con médicos especialistas, el cáncer del trabajador avanzó de 45 hasta 75 por ciento.Oficio 445/2018, con fecha: 11 de diciembre.El sindicalizado tenía un absceso perianal, que en su origen fue mal diagnosticado por médicos de la clínica Marfyl, quienes señalaron que eran hemorroides, refiere la circular.Oficio 448/2018, con fecha: 13 de diciembre.Fue diagnosticado con una hernia discal, derivado del trabajo que desempeña en el panteón municipal, a falta de material quirúrgico no pudo ser operado del 2 al 30 de diciembre, fecha que contemplaba la incapacidad.A principio de 2019, elsolicitó a través de su página oficial la contratación de la, luego de enlistar a seis personas que fallecieron en 2019 “poren la”.El ayuntamiento capitalino ya licitó una ocasión losa finales de diciembre; sin embargo, no hubo propuestas y fue declarada desierta.