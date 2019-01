SE LAS ARREGLA SOLO



“[La tragedia] me dejó una gran lección: no por verlo fácil quieras cometer un delito o por creer que es la manera más fácil para arriesgar la vida por algo que no vale la pena”, asegura.

NO SUPERA LA PÉRDIDA

El pasado, la explosión de un camión cisterna cargado con 25 mil litros de gasolina cobró la vida de 24 personas que intentaban extraer el combustible de la unidad. El estallido ocurrió en la comunidad, al norte de Villahermosa, Tabasco. Recuerda que corrió con algunos bidones en mano para ayudar a su padre y a su hermano mayor cuando sobrevino el flamazo. Perdió ambas piernas y fue abandonado por su madre. Actualmente y así a bordo de una motocicleta realiza diversos mandados y visita a su abuela, entre otras actividades. Hace un año para sus heridas en el Shriners Hospitals de Galveston, Texas, Estados Unidos. No tiene trabajo para adquirir sus medicamentos

Después de casi cuatro años, Juan José no supera su desventura y teme que ocurra otro desastre debido a que la zona en la que vive es el centro de operaciones de grupos criminales que constantemente perforan tomas clandestinas de gasolina en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que atraviesan tres municipios petroleros de La Chontalpa (Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo).

NO QUIERE QUE OTROS PASEN POR ESTO



“De mi parte, y de corazón, me queda decirles que piensen en la vida de sus familias, en la condición que se encuentran, y que dejen de hacerlo [robar gasolina] porque pueden ocasionar algún accidente más grande y que muchas personas se vean afectadas o que pierdan la vida”, mencionó.



“La mayor parte [de las personas] sí aprendieron la lección, pero algunos no valoran su vida y les da igual seguir con lo mismo”, afirmó.

Superar la tragedia y continuar



Hoy tiene 17 años y platica que ya asimiló lo que sucedió: “Tampoco me puedo aferrar, debo superarme y vivir como pueda, no puedo echar el tiempo atrás, soy feliz así como estoy”.



Con 60% de quemaduras en su cuerpo, Alicia se sobrepuso del siniestro: “Debo superarme y vivir mi vida como pueda”.

Zozobra



“Desfilaron durante un mes los muertos, los albañiles no se daban abasto para hacer tantas bóvedas, fue mucha la desgracia, las iglesias estaban a lo máximo en sus servicios”, detalló.



Asegura que en la actualidad algunos personas se sienten “seguras y tranquilas” con la lucha que el gobierno mexicano emprendió contra el huachicoleo, que poco a poco pierde terreno.



Blanca Zetina opinó que, a pesar de lo ocurrido, en esta zona, la población “no aprendió la lección”.



“Muchos están tranquilos, pero no se puede hablar porque la gente está amenazada, todavía se vende a escondida la gasolina, aunque no como se hacía antes”, acusó.

