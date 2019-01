El 76% de los detenidos por huachicol están libres

Quedan impunes

Sexenios pasados

Investigaciones

Guanajuato con mayor número de casos

‘Paraíso el huachicol’

En el país,señalados por participar en el robo de hidrocarburos, en sus distintas modalidades, fueron capturados entreA pesar de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía una lista deúnicamente fueron detenidas, cifra equivalente adel total; es decir,Estas cifras pueden ser consultadas en el reporte Robo de Hidrocarburos de la ex PGR, dividido en cuatro carpetas, disponible en la página Datos Abiertos de México.Detalla que se dejó en libertad acrudo o hidrocarburos refinados procesados en los ductos de Pemex.Además, otraspersonas acusadas de poseer o guardar petróleo crudo e hidrocarburos, así como vender gasolina o diesel por debajo de la cantidad que marcaban los medidores, también quedaron libres.Otros de los delitos son consumo de riqueza nacionales (mil 654 personas libres), alteración de ductos (90 personas libres) y comprar, enajenar, recibir o adquirir hidrocarburos (11 personas libres), entre otros (121).El gobierno defue el que más padeció de esta problemática, pues en su sexenio se acumularon un total de. Específicamente, 2014 fue el momento más crítico, pues en ese momento se contabilizaron hastaEn el caso del gobierno delas cifras fueron mucho menores y fue hasta 2012 cuando los casos se incrementaron hasta, el momento más crítico.La mayoría de las personas sospechosas no capturadas en 2016 pudieron cometer delitos que se pagan con cuatro a 30 años de prisión y multas de hastasegún la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.Dicha normativa entró en vigor en 2016, año en el que el huachicoleo aún se castigaba con el Código Penal Federal. Sin embargo, esta nueva ley no logró inhibir el delito ni castigarlo más.Carpetas de investigación, en aumento. Según las carpetas de averiguaciones contenidas en el mismo informe de la procuraduría,por la comisión de este ilícito en todas sus modalidades.Mientras en 2006 sólo se abrieron 197 averiguaciones previas, en 2018 la cifra incrementó a 11 mil 598.El número de carpetas de investigación permite ver cómo el huachicoleoPor ejemplo, entre 2007 y 2010 Veracruz acumuló el mayor número de averiguaciones por robo de hidrocarburos. El estado concentróde las indagatorias a nivel nacional en ese periodo.Posteriormente, Tamaulipas se convirtió en la entidad donde los huachicoleros tuvieron más acción. Ahí se abrieronaveriguaciones previas sólo entre 2012 y 2014.Sin embargo, esos números no se comparan con el apogeo que el robo de combustible ha tenido en Guanajuato de 2015 a 2018, entidad en la que han abierto 6 mil 235 indagatorias por ese delito.Y actualmente el estado que se presenta comoo, pues esa zona terminó con casi 2 mil investigaciones en 2018 y superó incluso las de Puebla y Guanajuato, estados clave en la comisión de este ilícito.Fue justamente en Hidalgo donde un ducto de Pemex estalló el pasado 18 de enero, incidente en el que