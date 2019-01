Un gobierno de estridencias

Recuerdo una visita a La Habana, Cuba, en los años que obligatoriamente te asignaban un guía para un número determinado de turistas; el nuestro se llamaba Rodolfo, un hombre bueno y agradable que soportaba estoicamente las acaloradas quejas de un grupo de españoles -adscritos también con él-, por la falta de servicios y alimentos en la isla, a lo que nuestro anfitrión en turno respondía invariablemente:

“No tienen de qué quejarse, en todo momento estoy con el grupo, nunca los dejo solos, si bien es cierto, no puedo hacer nada para ayudarlos, siempre estoy ahí, siempre firme y atento”.

Y tal parece que sucede lo mismo en las conferencias matutinas del Presidente de la República, en las que Secretarios y funcionarios están puntuales todos los días, desmañanados, no importando de dónde tengan que trasladarse, o las actividades que interfieran, ahí están siempre, como Rodolfo, sin ayudarnos, escasos de conocimientos, sumándole a la confusión pero firmes y puntuales.Y esa parece ser la tónica que vivimos en medio de estridencias, sin información real, preocupados y entretenidos con la marcha del gobierno federal, testigos pasmados de la posición oficial que parece más ocupada en las reivindicaciones políticas que en el buen curso del país.A lo largo de estas semanas se ha impuesto la razón única del Ejecutivo, con decisiones apresuradas, sin planeación ni estrategia, haciendo frente a lo que va surgiendo.Sabíamos de la firmeza del Presidente, de su tozudez para conseguir los objetivos después de tantos años de campaña, pero lo que no entendemos es que el gran valor de Pemex para el País, como siempre lo ha manifestado él, se ponga en manos de personas sin el más mínimo conocimiento del tema energético y petrolífero.Basta escuchar al Director de la Empresa Productiva del Estado y a la Secretaria de Energía en sus vergonzosas disertaciones sobre la explosión de Tlahuelilpan para alarmarnos. Ya lo sabíamos, pero no creímos que eso se extendería hasta aspectos que requieren de expertos, de personal verdaderamente calificado.Ya no queremos queso, sino salir de la ratonera, el huachicol era la excusa fácil ante la sociedad atemorizada, el rellano perfecto, el refugio de las autoridades al ser rebasadas por los delincuentes, el causante de todos los males: delitos y crímenes tenían su origen en esa actividad.Hoy, además de no haber decrecido el problema, tenemos escasez de gasolina con costos altísimos para el país, sin que el gobierno lo reconozca; en esa lógica que nos remonta al oscuro pasado, a la versión única del Presidente, a la verdad absoluta de una persona apoyada por una cauda de aduladores, revanchistas e incluso medios sumisos, salvo honrosas excepciones.Conservamos los altos índices de asesinatos, robos, chantajes, pisos y colecciones de atrocidades; además de una sociedad confrontada y un gobierno sin la mesura que se requiere para hacer bien su tarea. No es mucho pedir, queremos certeza y tranquilidad para lo productivo, pero más importante aún, para reconstruir la descomposición social.Y la lucha emprendida por la administración toma el camino en sentido contrario, con la insistencia de encontrar culpables en lo ideológico, en posición económica, en rivalidad política, sin que el discurso cargado de rencores y luces mesiánicas aterrice en realidades.Solo pedimos aplicar la ley a los causantes de la estafa a Pemex y proveer soluciones técnicas, sin manifiestos y maldiciones, solo pedimos mesura.La tragedia de Tlahuelilpan nos obliga a ponderar la profundidad de los problemas que tenemos, hoy no solo nos dividen los ductos del huachicol, hoy pareciera que estamos en medio de la tragedia del absurdo, de un marasmo de confusión, en una tormenta en que el piloto en lugar de guiar la nave, lanza consignas al aire, se rebela del pasado, de los vientos contrarios, acompañado de una tripulación lista para acuerparlo y recibir órdenes, sin importar el nulo conocimiento de lo que hacen y sin tomar en cuenta que todos, todos vamos a bordo.