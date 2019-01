La Olla: El silencio de Pemex

Guanajuato cumple 23 días de escasez de combustible y no hay señales de regresar a la normalidad.Ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle; ni el director general de Pemex, Octavio Romero, nadie atina a informar una fecha para cargar gasolina donde quieras y a la hora que quieras.Ninguna noticia de para cuándo la refinería de Salamanca se ponga a trabajar y se abran ductos. Nada.La refinería está parada y, dicen, esperan que el 9 de febrero reanude producción.Al menos en una ocasión le preguntaron al Presidente y al Director General de Pemex en las conferencias mañaneras sobre la situación de la refinería Ing. Antonio M. Amor de Salamanca, y no supieron explicar qué diantres es lo que pasa, o no saben, o no quieren informar, o ambas.El 16 de enero, Romero Oropeza declaró: “Con relación a la refinería de Salamanca y Tula, hay un problema ahorita en términos de un componente de alto octano que se requiere. El día de hoy, precisamente, van a llegar estos componentes y se va a reiniciar la producción de gasolinas”. ¿Y luego?Hoy se confirma que todavía no hay el indispensable MTBE para procesar la gasolina.am hizo llegar a través de correo electrónico (confirmado de recibido) al área de Comunicación Social de Pemex Salamanca las siguientes preguntas desde el pasado 10 de enero, y nunca hubo respuesta.

*¿Desde cuándo está parada la producción en la refinería de Salamanca y por qué motivo?

*¿Qué información tienen de cuándo pudiera reactivarse la producción?

*¿Cuál es hoy la situación laboral de los trabajadores de la refinería, hay despidos derivados del paro de producción, cuánto personal está trabajando para Pemex en Guanajuato y habrá recortes en 2019?

*¿Cuándo pudiera abrirse el ducto Salamanca-León?

*¿Por qué no ha podido resolverse el problema de abasto, y en algunas zonas incluso se agrava?

*De acuerdo a la información que tienen ¿cuándo creen pueda normalizarse el abasto en la entidad?

*¿Hay empleados o directivos de la refinería de Salamanca detenidos en el combate al huachicoleo?

Desde el primer día de la crisis AMLO y Pemex sólo repitieron que se resolvería lo más pronto posible.

De posibles incentivos fiscales para empresas y trabajadores afectados, lo mismo: evasivas y silencio.

Irapuato, emergencia

Zapateros nerviosos



“Ya di la instrucción de que se revise la política arancelaria para que no se afecte a la industria nacional, vamos a producir en México lo que consumimos, ya no vamos a estar comprando en el extranjero”.



“No gana el consumidor, el Gobierno deja de recaudar y la industria nacional del calzado, textil, vestido, se van a ver afectadas”, resume el presidente ejecutivo de la CICEG, Alejandro Gómez Tamez.

Líder constructor, en la mira

El Consejo Coordinador Empresarial invitó a su sesión del 6 de febrero al coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno federal en el estado, Mauricio Hernández, para ver si les puede informar algo (lo que sea) sobre el desabasto de gasolina en Guanajuato.Ya veremos si asiste, con o sin información, al menos para decir ‘aquí estoy’. De no hacerlo sí que terminaría por exhibir el desinterés del Gobierno federal por explicar la emergencia que no quieren ver.El Consejo Coordinador le entregó esta semana al propio Mauricio y al gobernador Diego Sinhue (quien ya lo hizo llegar a la Presidencia de la República) una lista de siete peticiones concretas de estímulos fiscales tanto para empresas como para los trabajadores afectados por el desabasto.Mañana otra vez están citados por la Comisión Permanente del Congreso los funcionarios federales relacionados con el tema gasolinas, para que den respuesta. Recordemos que en la anterior comparecencia del 15 de enero plantaron a los legisladores que porque tenían mucho trabajo.Sobra decir que los ciudadanos respaldan y demandan combatir el huachicol a fondo y en serio. Pero es válida la pregunta, sin respuesta hasta ahora: ¿No es posible hacerlo sin impactar su vida y economía?Guanajuato todo está en crisis por la violencia, pero Irapuato está que arde desde hace rato, sin salida.El 2018 cerró como el municipio con mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso con 374, León (que lo triplica en población) registró 350, después están Salamanca (282), Celaya (188) y Silao (133), según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Y el inicio de 2019 no se ve distinto. Este viernes fue ejecutado el director del Centro de Comunicaciones de Irapuato, Oscar Paulino Márquez, un civil con cinco años en la corporación.En 2018, de acuerdo al registro de la organización Causa Común, en Guanajuato asesinaron a 64 policías (un lamentable primer lugar nacional), seis de ellos de Irapuato, uno el que fuera director de la Policía Municipal, Javier Castañeda. En lo que va del año (sin considerar al Coordinador de Cecom) ya se contabilizan tres policías ejecutados: en Irapuato, Celaya y Yuriria.En el primer mes del año se tiene cuenta ya de 38 ejecuciones de todo tipo en Irapuato.El alcalde panista en su segundo periodo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, suplica desde hace rato por un mayor apoyo de la Federación y el Estado para hacer frente al crimen organizado en tierra fresera. Y es uno de los principales críticos a los fallidos resultados de la Brigada Militar que tanto se presumió.El gobierno de Peña Nieto anunció que emprendería una estrategia focalizada para combatir la violencia en 50 municipios del País (entre ellos Irapuato, León, Celaya), pero tampoco pasó nada. Mejor dicho sí pasó, pero al contrario, en Guanajuato la violencia alcanzó en 2018 cifras de alarma.Guanajuato terminó el año con 3,290 víctimas de homicidio doloso, que son un ¡¡131% más!! que las 1,423 registrados en 2017. Pasó del lugar nueve al uno en total de víctimas y del 16 al 6 en la tasa (número de delitos por cada 100 mil habitantes), datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Un esfuerzo más en Irapuato será la próxima instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El 22 de enero estuvo en el municipio el director de México SOS, Orlando Camacho, y el Alcalde resaltó que habrán de sumarse con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. En León funciona desde hace dos años y medio este modelo del que todavía se esperan resultados concretos, evidentes.Hoy, de lo único que hay certeza, es que el procurador Carlos Zamarripa será Fiscal General.Los zapateros del terruño andan nerviosos.No es para menos, el último segundo de este mes, o sea el próximo jueves, se termina la etapa final de la desgravación arancelaria, es decir, la reducción de un 30% a 20% a los impuestos de importación.Sus esperanzas están puestas en un decreto de última hora del presidente López Obrador. Hasta hoy la Cámara de la Industria del Calzado del Estado, que dicho sea de paso pues es la más fuerte del País y la que comanda las negociaciones con el Gobierno federal, no tiene noticias.Aquí aplica la de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Para los pesimistas es mala señal que al cuarto para las doce prive la incertidumbre, para los optimistas el no tener un ‘no’ por respuesta es alentador.De hecho la visita de Andrés Manuel a León del sábado 19 de enero (pospuesta por la tragedia en Hidalgo), con el pretexto de presentar el nuevo esquema de Nacional Financiera, tenía el propósito de congraciarse con el sector zapatero del terruño a quien desde campaña les prometió respaldo total.El evento estaba anunciado como la presentación del “Programa de apoyo de la Banca de Desarrollo: Hacia la conformación de un nuevo modelo productivo en el sector cuero y calzado”. Uno de esos proyectos es la integración de un consorcio de pequeñas y medianas empresas de calzado y proveeduría con el objetivo de ser más eficientes en su administración y competitivos para vender al exterior.La sonrisa de los zapateros era porque además el presidente de la CICEG, Luis Gerardo González, fue incluido en el programa como único dirigente empresarial para dar un mensaje de cinco minutos. Ahí aprovecharía precisamente para plantear la necesidad de un nuevo decreto que detenga la desgravación.Con esos antecedentes, y lo extraño que representaba que el Presidente pisara León en una crisis por desabasto de gasolina sin resolver, pues todo apuntaba a que el gran anuncio sería precisamente ese ‘escudo’. La visita quedó para mejor ocasión y, luego de una semana, dicho decreto no se ha publicado.La última visita de AMLO fue el 1 de octubre, en su gira de agradecimiento como Presidente electo, y en su discurso en la Plaza Principal de León ofreció: “Vamos a apoyar a los que tienen los talleres, nunca más se va a abandonar esta industria tan importante de León que genera muchos empleos”.Una de las promesas fue precisamente la siguiente según sus propias palabras textuales:Adelantó lo de crear una especie de consorcio entre pequeños productores para tener una marca, comprar insumos y mejorar la comercialización. Y otorgar créditos a la palabra con intereses bajos.Los argumentos de la industria zapatera para pedir esa defensa es que reducir los aranceles no se traduce en mejores precios al consumidor, sino en mayores márgenes de ganancia para las empresas importadoras que presionan a los fabricantes a bajar precios pero en el aparador cuestan lo mismo. Dicen que así pasó con la primera baja arancelaria del año 2009 cuando pasaron de 35% a un 30%.Otros argumentos es el daño a la planta productiva, al empleo. Y un tercero es que el Gobierno federal dejaría de percibir por impuestos, únicamente del sector calzado, hasta mil 300 millones de pesos.Además hay que recordar que AMLO tiene el proyecto de favorecer a la industria que genere empleos en el sur del País, y trasladar procesos productivos del sector calzado es parte de ese plan. De hecho directivos de la Cámara de Calzado ya estuvieron en Oaxaca y la siguiente semana visitarán Yucatán.A la empresa del presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, el celayense Francisco Javier Padilla Guerrero, el Gobierno Municipal le cancelará el contrato para restaurar un andador en pleno Centro de la ciudad. Y es que mire, la obra debió de haber sido terminada el 11 de diciembre pasado, pero hoy en día apenas lleva un tercio de avance.Quien reveló la cancelación fue el director de Obras Públicas, Juan Gaspar García Aboytes y anticipó que Grupo Constructor Japague, S.A. de C.V., la constructora de Padilla Guerrero, además sería acreedora a multas y sanciones. Padilla puede recurrir legalmente, pero las autoridades esperan poder contratar otra empresa para terminar los trabajos que están detenidos.La alcaldesa Elvira Paniagua dijo que la cancelación del contrato ya está en proceso, pero las afectaciones a los transeúntes y comerciantes de la zona ¿quién las compensará?Japague, que se jacta de ser especialista en restauraciones de monumentos históricos, no es el primer problema o controversia que tiene con obras en Celaya, en 2010 ejecutó la restauración de la fachada del templo del Carmen, pero la misma fue realizada con defectos.Hasta el momento el líder constructor no se ha pronunciado respecto a la obra atrasada en el Andador Perfecto Aranda. am lo buscó, pero se informó que de momento no diría nada.Javier Padilla cumplió su primer año al frente de la CMIC, le falta uno más para terminar su periodo, pero tiene opción a buscar repetir dos, es decir cuatro en total. Temas como ese lo dejan mal parado. Lo cierto es que hay un problema de salud serio de uno de sus hijos, que le requiere de toda su atención.