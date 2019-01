El pueblo bueno y sabio

Hace no tanto tiempo México era un país tranquilo; en la provincia, el periódico El Sol daba las exiguas noticias locales: alguna riña y, eventualmente, accidentes menores, y se agregaba la nota nacional. Las casonas, cercanas a la plaza, con su diseño simétrico de patio central, fuente y cuatro corredores, adornados con macetas colmadas de coloridas bugambilias y pajareras colgadas en los corredores de techos altos, abrían sus puertas de par en par durante todo el día.Los autos se podían dejar estacionados en la acera, todo el día y la noche sin ningún temor de que alguien los dañara, menos pensar en que lo robarían.Con este breve relato los jóvenes de hoy se sorprenden, parecen no creerlo y preguntan: ¿Y los rateros y delincuentes no se metían a las casas? ¿No se robaban los autos? Lo que más les sorprende es la respuesta a su inquietante pregunta: “¡No, no robaban, la gente era respetuosa!”. Aquellos eran otros tiempos.De 20 años a la fecha se desataron los demonios en México: secuestros, robos a mano armada, ejecuciones de miles de personas, desaparecidos; nefandos crímenes, como la fosa en San Fernando con 77 cuerpos de migrantes, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; colgados, descuartizados… Una interminable narrativa de terror.Pero, ¿cuándo o por qué decidieron los mexicanos no respetar la ley para transformarse en tanta gente delincuente que ha causado tanto mal y tanto sufrimiento? ¿Cuándo decidieron que la vida vale menos que un balazo, que la ley es solo un libro y que la impunidad y la violación de las leyes, el olvido de las normas y tradiciones sociales sería el brutal imperativo del presente, negando así cualquier expectativa de futuro?El Estado de derecho es el generador de condiciones que permite al individuo realizar su vida social, trabajar, divertirse, prepararse, siempre y cuando se piense en el futuro.Dos eventos, conocidos a través de los medios, nos han dado la justa dimensión de ese desfondamiento del ser mexicano, en sus valores sociales, cívicos, éticos y morales: el primero fue un tráiler con ganado que se volcó en la carretera y, en minutos, aparecieron turbas con lazos y machetes para destazar a los animales, que todo mundo sabía que eran ajenos.El segundo y descriptivo evento fue Tlahuelilpan, Hidalgo, donde la ruptura de un ducto de Pemex perforado por huachicoleros terminó en tragedia.Igual que el evento anterior, en momentos aparecieron las turbas, no tan pobres, puesto que poseían camionetas; éstas, agredían a los miembros del Ejército que trataban de contenerlos para evitar un accidente.Aquello parecía una verbena de niños, abuelas, mamás, viejos y jóvenes con bidones festinando el robo de gasolina. ¿Este es el pueblo bueno y sabio del que habla el discurso político?Las conductas parecieran de seres alienados y carentes de valores, sin ningún respeto a lo ajeno, a la norma, a la ética y a la moral. Se sentían felices de robar, de violentar el orden tradicional, nadie respetó a la autoridad militar.Hoy en día, la autoridad, el estado de derecho y la ley, valen menos que nada. Según el Gobernador, la población no considera malo el huachicol, sino legítimo, toda vez que dentro de Pemex también se roban el combustible, pero en volumen.El argumento político que justifica estas conductas delictivas y a la vez sirve para justificar la incapacidad de los gobiernos para hacer respetar el estado de derecho, es de que la pobreza ha llevado a la delincuencia.Es decir, pobre es sinónimo de delincuente en potencia o en activo y, por tal motivo, no se aplica la ley ni se castiga a los delincuentes. En consecuencia, se tolera.Hace cincuenta años, cuando las casas tenían sus puertas abiertas, había más pobreza, más campesinos, más gente sin escuela y menos servicios sociales, de salud y menos oportunidades.Existen países mucho más pobres que México y la ley se respeta. Por lo tanto, esa tesis gubernamental no se sustenta.Entonces, lo común de la gente pobre serían los delitos por hambre, carteristas, robos de pequeñas cantidades de dinero; pero, ¿cómo explicar entonces las ejecuciones de extrema crueldad, la desaparición de más de 40 mil personas en 12 años…?Es cierto que la pobreza podría formar parte de los factores que, junto a otros, constituyen un coctel social que termina en actividades delictivas, pero en sí no es el leit motiv del crimen.Y, desde luego que la meta prioritaria de cualquier gobierno debe ser la de promover el desarrollo económico equilibrado para eliminar la pobreza extrema y atemperar la desigualdad, incentivando la formación de una clase media amplia y resiliente.Una buena pregunta sería ¿por qué un joven toma la decisión de reclutarse en un grupo criminal? Éste no se está muriendo de hambre y probablemente encontraría algún trabajo, aunque fuera temporal.Seguramente, la realidad de su entorno está muy distante de las expectativas de otros modelos ilusorios de vida que observa en la televisión.Y aquí es donde puede estar el quid del asunto: les faltan expectativas de otro orden: poder ser deportista, profesionista, artista, llegar a ser alguien en la vida, con un rol social...Las instituciones que marcaban los horizontes éticos, como la familia, la iglesia, los curas, el Estado, perdieron legitimidad ante los jóvenes. Muchos de aquellos no han sido más que terribles ejemplos de corrupción.