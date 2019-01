¿Negocio sobre los despojos políticos?

La política, en no pocos países, es un gran y apetitoso manjar. De él se nutren cuantos a pretexto de servir engordan sus bolsillos.Hay administradores y promotores de partidos que jamás han trabajado y menos tenido ideas, pero venden fantasías e ilusiones y forman un núcleo de apoyadores que ponen a las órdenes del mejor postor.Es como el famoso juego de la “bolita”, en donde nadie sabe, nadie supo cuál es la tapaderita que la cubre. El “sabio” resulta quien manipula las corcholatas.Ellos, quienes administran asociaciones políticas o partidos en formación, cobran dividendos en posiciones, influencias o dinero contante y sonante.¿Ideas, programas, formularios, esquemas ideológicos? Eso y más es fácil obtenerlo. “Refritean”, copian, reproducen cuanto cae en sus manos y con la cara en alto se ostentan como pensadores. Son, para ellos y sus paniaguados líderes, caudillos, salvadores de los pueblos.Su meta, nada oculta, es el acomodo o sea la coyuntura a efecto de quedar si no en el poder muy próximos a él.La especie más baja en la escala de estas acciones son los conocidos como carroñeros. Cuando un partido sucumbe, estos especímenes se reparten los despojos.Se quedan con bienes desde materiales repartiéndose con descaro inmuebles o parte de ellos, sus alientos crecen con las prerrogativas de “su” nueva asociación política o partido.El más grande o bribón declarado, por él mismo, en México que pisó los andamios y túneles de la corrupción política, se llamó Mario Guerra Leal. No hizo honor a ninguno de sus apellidos reales o supuestos, pero con un cinismo escandaloso él mismo escribió un libro en el que vomita los desperdicios que lo nutrieron. La obra se denomina por si algo faltara: “La Grilla”.Otros sujetos lo imitan aunque nunca estarán a su nivel bajuno. Ya daremos nombres.En estos nuestros tiempos surgen quienes se empalagan en los ayeres de determinados organismos políticos, comienzan las andanzas para continuar en el negocio en que convierten, como hemos dicho, la cuestión político-electoral.Vamos a desnudar sus intenciones.Por lo pronto cercanos familiares de Elba Esther Gordillo ya se acercan al Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer los trámites de un nuevo partido. ¿Con base en qué fuerza social? El magisterio.No hay que olvidar que “La mestra” tiene una habilidad de asombro para el acomodo. Anteayer fue priísta de primera línea, tanto que estuvo a milímetros de apoderarse del Tricolor. Luego de ser sumisa al profesor Carlos Jongitud Barrios, líder que fuera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuando Carlos Salinas la colocó en el sitial de este dirigente, cobró la dama impulsos insospechados.Formó su propio partido político, con el que jugó cartas a diestra y siniestra. Se alió con Vicente Fox, pero más que con él con la consorte del sancristobaleño, Marta Sahagún, a quien Elba ilusionó hasta hacerla creer que sería Presidenta de México. Para tal fin formaron la llamada “Escuela de Padres”, que resultaba una red para el control ciudadano.Sus estrategias no les funcionaron; pero la dirigente magisterial, en otra de sus aventuras electorales, hizo que su partido se sumara al proyecto de Felipe Calderón.Claro que sabedora de cómo tejen las arañas, en unos estados actuaba de un modo, en otros de diferente contlapachismo. Con un color o con otro, según la ocasión y el acomodo.Este hecho, solamente éste, cuando se haga un análisis serio, profundo, de la política nacional, va a dejar a los estudiosos con la gran interrogante de cómo profesores y profesoras, que son o deben ser ejemplo de formación y congruencia, exaltadores de valores cívicos, se dejaron manipular políticamente e ir como borregos desde la formación del partido hasta los convenios oscuros, para donde se les ordenaba.Su convicción, ideología personal y hasta dignidad cívica, permitieron que fueran vulnerados y manipulados. ¡Vaya sumisión tan degradante!Se podrá decir, en descargo de semejante humillación, que es un gremio rígido y de totalitario control; es cierto, sin embargo y mínimo, si el voto es secreto, ¿cómo es que Elba Esther y su partido siempre manejaron cifras de apoyo sin que se le fueran los números para arriba y menos para abajo?Los apoyos o alianzas, como se le quiera denominar, se cobraron con base en resultados.Fue tan real lo anterior que a Felipe (quien por cierto ha de andar emocionado con la promoción de Margarita Zavala para luchar por otro partido, de lo que nos ocuparemos pronto); y decía que a Calderón, “La Maestra” le doró la píldora, o sea lo convenció que por los votos de su partido había ganado.El michoacano dijo “haiga sido como haiga sido” y no sólo le creyó a la dueña del sindicato magisterial, sino que le pagó el triunfo, que fue de los dos, entiéndase, con apetitosas posiciones. Allí doña Elba Esther se fortaleció más.Luego, con Peña Nieto vino la debacle, cárcel para esta dama que, en otra maniobra política y jurídica, antes que tomara posesión AMLO, fue liberada. Maravilloso caminar por el filo de la navaja.Como su partido declinó, ahora la señora Gordillo se apresta a dos acciones mayúsculas: una, apoderarse de nueva cuenta del sindicato (SNTE) y crear otra vez un organismo político; claro que como el tiempo ha cambiado, enarbolando la bandera de Morena, o sea al lado de López Obrador.¿Y los ideales, principios, convicciones? ¡Bien, gracias! Siempre a resguardo o sea en el archivo, por lo que se ofrezca.