Jubilación de Gloria Tello

La jubilación significa dejar de trabajar estrictamente por razones de edad, accediendo a una pensión. A veces también se confunde con el pago que percibe una persona cuando está jubilada: “cobra su jubilación”.La jubilación normalmente se sitúa alrededor de los 65 años, aunque varía según los reglamentos en algunas dependencias o de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo de la relación sindicato-patrón. También varía en relación al género, mujeres u hombres.Algunos trabajadores, al cumplir la edad reglamentaria para el beneficio de su retiro, realizan un trámite durante determinado tiempo para desahogar los requisitos necesarios, gozando de su sueldo y a este periodo se le ha denominado prejubilación y normalmente se prolonga durante tres meses.En general, muchos trabajadores aún cumpliendo el plazo para su jubilación, continúan laborando debido a que su salud, su ánimo y actitud ante la vida se los permite, aunque para otros se crea o estimen que “están regalando su trabajo” y cuando menos se espera deciden realizar sus trámites para su jubilación, por cansancio, hartazgo, por su salud y pocas veces para emprender otros proyectos a una edad avanzada.Decidí abordar el tema porque durante la semana que termina, coincidentemente al visitar para los efectos de nuestro trabajo varios juzgados, tribunales y agencias del Ministerio Público, me encontré con la información de que algunos servidores públicos iniciarán su jubilación a partir del primero de febrero próximo.Resultó sintomática esta situación que coincide con el cambio de régimen tanto a nivel federal como estatal, pero también es posible que generacionalmente haya un gran número de servidores públicos que coinciden en sus plazos de trabajo para obtener este beneficio.Por otro lado, me da mucha satisfacción referirme dentro de este tema a la decisión que tomó una excelente jurista guanajuatense orgullo de la Judicatura de nuestro Estado y del sector femenil como pionera de abogadas destacadas en nuestro medio.Me refiero a la magistrada Gloria Tello Cuevas, quien tuvo la confidencia de compartirme su determinación de proceder a su retiro jubilatorio a partir del primero de febrero y despedirse del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito y del servicio en el Poder Judicial de la Federación.A la magistrada Gloria Tello Cuevas tengo el gusto de conocerla y tratarla con una gran amistad desde hace más de treinta años, ya siendo Magistrada en el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito con sede en Guanajuato, capital, aunque no estuve colaborando con ella sino adscrito con el magistrado Ignacio Patlán Romero (qepd), con quien ella y el entonces magistrado Luis María Aguilar a la postre Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inauguraron y fundaron este Circuito.Gloria Tello, como cariñosamente la llamamos sus amigos, compañeros de trabajo y muchos de sus alumnos, tiene un gran sentido y cualidades para la enseñanza y práctica del Derecho, pues con razonamientos, un trato exquisito y de muy buen tono de voz, pausada y suave, sabe explicar y orientar sobre sus criterios jurídicos que va adoptando, sin perder el rigor y lo estricto de su redacción casi rayando en la perfección.Con más de 40 años de trayectoria impecable, honesta y eficiente en el Poder Judicial Federal ha sabido transitar entre la docencia, su formación y estudios constantes de postgrado y el cumplimiento de su trabajo en los tribunales donde se ha desempeñado incluso hasta como Magistrada Supervisora durante 11 años, sobresaliendo además en su labor en materia fiscal en la Universidad de Guanajuato donde también es muy admirada y apreciada.Si bien no logró obtener el siguiente nivel o categoría dentro de su desarrollo profesional en el servicio público, como lo hubiera sido el llegar a Ministra de la Suprema Corte, el hecho de haber sido postulada en una terna de alto nivel y sometida a la elección en el Senado, a propuesta del Presidente de la República en turno, revela sus innegables merecimientos para ello, pues todos sabemos que la designación que se realiza a esas dimensiones depende mas que nada de situaciones y negociaciones políticas.Recordemos simplemente el caso del jurista mexicano reconocido internacionalmente, Bernardo Sepúlveda Amor, quien también en esa época no fue elegido por el Senado (“Personajes Destacados”. Paulino Lorea. Página 39. Editorial Meridiano, S.A. de C.V. 2018).A la maestra Gloria Tello Cuevas, después de esa fructífera carrera y labor desempeñada, donde abrevaron de su guía y sabiduría otros buenos abogados y juzgadores de nuestro Estado, tales como Francisco Salazar Trejo, Roberto Hernández y José de Jesús Ortega de la Peña, entre otros que recuerdo, no nos resta más que desearle éxito en los proyectos que emprenda esta gran mujer, porque su actividad jurídica está siempre presente en su vida cotidiana.