Ser soltero (a) y tener este tipo de decoración en tu casa. pic.twitter.com/lzL2DKw8aC — Cosas de Whitexicans (@LosWhitexicans) January 25, 2019

Este algodón de azúcar. pic.twitter.com/tJccQczecN — Cosas de Whitexicans (@LosWhitexicans) January 23, 2019





"Nos da mucha risa la gente que usa esta chamarra. Suelen ser personas muy orgullosas de ser mexicanas cuando están en Estados Unidos, mientras que en México no hacen nada por su país y les da igual la pobreza", señaló el responsable de la cuenta, que prefiere mantenerse en el anonimato.



"Hacemos burla o mofa de una clase muy alta y a nadie le gusta que se burlen de uno y sobre todo cuando nadie se burla de ti", aseveró el administrador, quien confesó que los tres amigos que crearon el perfil en octubre del año pasado también pueden haber actuado alguna vez como un "whitexican".

Esos nombres whitexicans son sólo para niños bonitos. https://t.co/fJd0GitHRg — Cosas de Whitexicans (@LosWhitexicans) January 22, 2019

Una exitosa cuenta de Twitter llamada, que ha acuñado el concepto,Y con un ojo puesto en la actualidad,, uno de los administradores de la cuenta de Twitter contó a Efe queDebajo de Anaya, aparece un grupo de modelos blancos con rasgos europeos que lucen un caro abrigo con el bordado Mexico is the sh… (México es la mierda), que es muy popular entre jóvenes milenials, blancos y acomodados.De hecho,Pero de esas burlas aparentemente banales tambiénEn el punto de mira de su crítica mordaz estuvo una polémica campaña publicitaria de una cervecera que pretendía difundir un mensaje antirracista con el lema "orgullosamente indio", pero todos sus modelos eran blancos.Tampoco se salvó el programa reality "Made in Mexico" de Netflix, que mostraba la opulencia de un grupo de jóvenes adinerados y elitistas de Ciudad de México que querían romper el tópico de que los mexicanos van en burro y llevan sombrero.PeroEsta nota incluye información de: EFESigue leyendo: