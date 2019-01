Tener automóvil hoy en día es más una necesidad que un lujo y con los precios actuales de los autos y la gasolina se convierte en una necesidad muy cara. No obstante, en México tenemos fabricantes que construyen modelos de “baja gama” que resultan excelentes para los consumidores que no pueden pagar más de 250 mil pesos por un vehículo.Antes, estos modelos eran muy criticados por sacrificar seguridad y amenidades para balancear el precio. Pero, las marcas se han esforzado por traer productos que sean asequibles y que protejan de mejor manera la vida de sus conductores. Además, estos modelos tienen, en su mayoría, bajos niveles de consumo de gasolina* (una ventaja extra).Te presentamos los modelos 2019 más baratos** para el mercado de nuestro país:Nissan MarchPrecio: desde 156 mil 100 pesosMotor: 1.6 L de cuatro cilindros de 106 caballos de fuerzaRendimiento: mixto de 14.8 Km/LSeguridad: Bolsas de aire para conductor y acompañanteChevrolet Beat HBPrecio: desde 167 mil 100 pesosMotor: 1.2L con 81 caballos de fuerzaSeguridad: Frenos ABS en 4 llantas y 2 bolsas de aire frontalesFiat MobiPrecio: desde 174 mil 900 pesosMotor: 1.0 L con 69 caballos de fuerzaRendimiento: 21 km/LSeguridad: Frenos ABS y bolsas de aire frontaleExtra: 7 años de garantía, asistencia vial y de seguro contra robo de interioresHyundai Grand i10Precio: desde 182 mil pesosMotor: 1.25 L de 4 cilindros de 86 caballosRendimiento: rendimiento de hasta 19.2 Km/lSeguridad: Bolsas de aire frontales y ABS (no en su versión más económica)Renault LoganPrecio: desde 182 mil 700 pesosMotor: 1.6 L de 105 caballos de fuerzaRendimiento: Mixto de 17.1 Km/LSeguridad: Frenos ABS y 2 bolsas de aireNissan VersaPrecio: desde 184 mil 400 pesosMotor: 1.6 L de 4 cilindros con 106 caballos de fuerzaSeguridad: Bolsas de aire frontales y frenos ABSMitsubishi MiragePrecio: desde 193 mil 400 pesosMotor: Tres cilindros 1.2 L de 76 caballos de fuerzaRendimiento: 27.5 km/LSeguridad: Bolsas de aire frontales, su versión más barata no cuenta con frenos ABSFord FigoPrecio: desde 198 mil 400 pesosMotor: 1.5 L de 105 caballos de fuerzaSeguridad: Bolsas de aire frontales, su versión más barata no cuenta con frenos ABSSuzuki IgnisPrecio: desde 199 mil 990 pesosMotor: 1.2 L con 82 caballos de fuerzaRendimiento: 21.8 km/LSeguridad: Bolsas de aire frontales y frenos ABSDodge AtittudePrecio: desde 209 mil 900 pesosMotor: 3 cilindros 1.2 L de 76 caballos de fuerzaRendimiento: hasta mil 200 km por tanqueSeguridad: Bolsas de aire frontales y frenos ABSJAC J4Precio: desde 214 mil pesosMotor: 1.5 L con 111 caballos de fuerzaRendimiento: Capacidad del tanque de 45 LSeguridad: Frenos ABS y Bolsas de aire frontales*Consumos según la marca, por lo que pueden variar**Precios revisados el 28/enero/2019