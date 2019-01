Sueña con llegar al Tri



“El equipo jugó como lo venía haciendo, a veces los resultados te apuran o te hacen cambiar pero lo platicamos y eso decidimos, que habíamos jugado bien y ese era el camino, sólo teníamos que estar concentrados”

“Los resultados son engañosos para mal y para bien, el equipo venía jugando bien y está para grandes cosas, esos resultados positivos se nos darán con mayor frecuencia, tenemos confianza en que así será el sábado (contra Cruz Azul)”.

Con descaro y espíritu ofensivo, como jugó contra, así se enfilaa la, objetivo que con la llegada deal timón, tomó un nuevo aire en su cabeza.“Podría decir que estoy en uno de mis mejores momentos”, aseguró el lateral esmeralda tras el triunfo antey también, luego de aparecer su nombre en el “once ideal” de la jornada de la“El nivel de cada uno de nosotros aumenta cuando todo el equipo se entrega y el objetivo grupal es el primordial, contrajugamos bien, tuvimos la pelota y fuimos ofensivos, eso a mí me beneficia mucho”, reconoció el esmeralda.destacó no sólo la buena actitud que semana a semana demuestra el equipo, sino el sello que ha conseguido colocarlesy el cual será clave durante la competencia.“El equipo tiene identidad, una forma de jugar y yo me siento muy orgulloso del equipo, de las ganas y el sacrificio que hemos mostrado (...) Tenemos de nuevo esa conexión con la afición que se había perdido, hoy la gente lo reconoce en la calle, en las redes sociales, están contentos porque se ve la identidad del equipo”.Estos detalles, agregó, serán fundamentales para conseguir su sueño de vestir la camiseta tricolor, mismo que con la llegada deha renovado los ánimos de elementos mexicanos que fueron dejados de lado por Juan Carlos Osorio.“Estoy contento de ser titular en León porque eso es lo que me va permitir buscar esta oportunidad, la he peleado bastante y sigue siendo uno de mis objetivo. Creo que todavía puedo llegar al siguientey eso sigue en mi cabeza”.SIGUE LEYENDO