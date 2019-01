Nacho Ambriz por fin puede respirar tranquilo al frente del León

“El equipo viene jugando bien, somos el segundo equipo con más llegada y fue otra vez la buena posesión de la pelota y el juego en corto por lo que terminamos bien, es una buena victoria y seguir trabajando”.



SIGUE LEYENDO

no dejó lugar a dudas, venció con claridad y ello fue importante para, quien sin embargo, destacó aún más la seriedad de un equipo que pese a ganar 3-0 en el primer tiempo, no buscó la salida fácil.“Independientemente del resultado me gustó el funcionamiento del equipo, la actitud, la seriedad que se le puso a pesar de que íbamos ganando 3-0, en esos casos te puedes relajar y dejas crecer al rival, los jugadores salieron serios”, aseguróen la conferencia posterior al duelo con losAsimismo, el estratega esmeralda reveló los factores que en sus palabras, permitieron a loslograr su primera victoria del torneo, un resultado que echaban en falta.Ambriz agregó que “necesitábamos una victoria, veníamos jugando bien pero no habíamos ganado, fuimos contundentes y resalto la seriedad del equipo para sacar un buen resultado”.