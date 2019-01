Matosas le recomendó a Joel Campbell que jugara en el León

"Yo veía la liga mexicana domingo a domingo, creo que aquí puedo crecer como jugador, se adapta a mis condiciones de futbolista".



Listo para jugar



"Estoy en un momento importante y contento de estar en León, vengo a disfrutar y a dar lo mejor de mí. La palabra regularidad para mí es algo relativa, aunque en los equipos en los que he estado sólo ha sido un año, en todos he jugado la mayoría de partidos"



SIGUE LEYENDO

, hoy entrenador de la selección nacional de, jugó un papel clave en la llegada decomodelpara el Clausura 2019 de laSegún reveló, hace unos días charló cony éste le recomendó jugar para el, equipo en el que el técnico uruguayo vivió sus mejores momentos en el banquillo, al conseguir el ascenso en 2012 y los títulos deen el Apertira 2013 y Clausura 2014."Le pregunté (a) y él no dudo en decirme que fuera tranquilo, que enme iba a ir muy bien, que era una excelente ciudad, y tener la opinión del entrenador nacional ayuda bastante", comentódurante su presentación como refuerzo, en la sala de prensa del EstadioEl delantero nacido enestuvo acompañado por, presidente del Clubaclaró que está listo para jugar, aunque seguramente no debutará esta semana, pues aún debe completarse su registro y recién este lunes vivió su primer entrenamiento con la plantilla que dirige"Estoy en ritmo de juego, sólo es esperar que llegue el transfer (sic) para estar disponible, espero estar mucho tiempo, lo poco que he estado en la ciudad y en el club me he sentido cómodo", añadió el mundialista enJesús Martínez comentó quellega acon contrato de año y medio, procedente delde la liga italiana.