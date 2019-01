Además, tenemos enfrente por lo pronto a un León en el que no se concentra la generación de goles en un solo jugador.



Son ocho los tantos marcados por La Fiera y son siete los Esmeraldas que se enlistaron ya en la tabla de goleadores del torneo.



Así constataremos ante el Cruz Azul, un rival mucho más hecho que Querétaro, si Mosquera y Herrera son una pareja de centrales confiable, si a Tesillo se le deja de una vez por todas como lateral por izquierda, si efectivamente Mena es ya el refuerzo de categoría que se esperaba, si el ‘Takeshi’ sabe aferrarse al puesto por la banda y si JJ Macías es el chamaco sensación al cual se le puede dar una verdadera continuidad como centro delantero.

El análisis de los juegos que ha sostenido el León en el Clausura 2019 podemos resumirlo en dos palabras: goles repartidos. Es más, ya se igualó el número de anotadores que registraron al menos una diana durante el campeonato anterior por el cuadro leonés. En este punto fueron Walter González, Andrés Mosquera, Yairo Moreno, Luis Montes, Pedro Aquino, Maxi Cerato y Mauro Boselli los anotadores por el León en el Apertura pasado.De esta lista, los últimos dos jugadores ya están fuera del plantel esmeralda.En la Liga MX presente, son siete los jugadores que han anotado. El esquema usado por Nacho Ambriz con cinco mediocampistas le ha permitido a La Fiera verse más tiempo y con más juego en el terreno rival.Los Verdes no son de las mejores defensas, pero durante los partidos se han mantenido en la pelea mediante las anotaciones, a excepción contra Tijuana donde apedrearon el rancho de los fronterizos, pero no quebraron ni un vidrio.Ya veremos cómo encaja la llegada de Campbell, que pinta más a disputarle el puesto a Yairo y a Meneses que a poderlo utilizar en punta.También hay negritos en el arroz. Mena no ha sido titular a pesar de haber anotado en ese juego. Tal parece que seguirá solo como un relevo de primera mano.Angulo tuvo dos chances como titular, pero ya no apareció frente a Gallos y por lo visto, calentará banca en la siguiente jornada.Ambriz ha apostado por soltar más a su felino y eso le ha traído dividendos positivos. Si no se presenta alguna lesión en la semana, toquemos madera, el haber goleado le representa prácticamente repetir al cuadro ganador.Ha falta de un matón del área, nada como tener una infantería que cumpla cabalmente y lo que vemos en esta Fiera es que hay fusiles para las batallas.Twitter @geraslugo