VIDEO. ¿Dónde estaba? Betty, novia de Woody, volverá en Toy Story 4

Una de las películas más esperadas este año es Toy Story 4, de la cual poco se sabe de su trama, pero la aparición de los nuevos personajes ha dejado fascinados a niños y grandes. Sin embargo la nueva cinta traerá de vuelta a alguien muy especial para Woody: Betty, una pastora de la cual estaba enamorado.

A través de un teaser se anunció que Betty estará de regreso en la nueva cinta de la franquicia. El amor del vaquero desapareció en Toy Story 3 sin saber lo que sucedió con ella, sólo que cuando Andy creció se deshizo de varios de sus juguetes.

En el clip Buzz Lightyear y Woody son sorprendidos por unas palabras que caen y rompe Betty con un look muy distinto al que usó en los dos primeros largometrajes de la saga.

Con el regreso de la pastora Woody se unirá a los personajes que tienen un amor en la historia, como sucede con el Señor y la Señora Cara de Papa y la particular relación entre Jessie y Buzz.

See Bo Peep in #ToyStory4 in theatres June 21. pic.twitter.com/BihW5pkAoT