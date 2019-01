Rami Malek se llevó las palmas

Ni Roma, ni Yalitza, ni Marina

"Black Panther", fue la favorita de los actores para llevarse el premio como la mejor en los Screen Actors Guild Awards 2019.La primera cinta dirigida por Cooper, venció a "A Star is born", "Blackkklansman", "Bohemian Rhapsody" y "Locos Ricos Asiáticos".Dentro de las apuestas la cinta estelarizada por Chadwick Boseman, sólo tuvo dicha nominación y fue con la que se alzó.Por otro lado, Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" fue quien se llevó las palmas de la noche y dejó atrás a estrellas como Christian Bale (Vice), Bradley Cooper, (A Star Is Born), Viggo Mortensen, (Green Book) y John David Washington (BlacKkKlansman).Glenn Close brilló por su actuación en "The Wife" y fue elegida como la mejor entre Lady Gaga (A Star is born), Emily Blunt (Mary Poppins returns), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa McCarthy (¿Can You Ever Forgive Me?).La gran decepción de la noche en los SAG Awards fue sin duda la primera cinta que dirigió Bradley Cooper, quien tuvo la mayoría de nominaciones entre ellas Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Elenco, pero no consiguió nada.En esta ocasión, el tributo fue para el histrión Alan Alda, nominado a los Premios de La Academia en 2005 y multi ganador de los Golden Globe Awards y Emmy Awards. Alda es conocido por sus trabajos en M*A*S*H, The Aviator, The Four Seasons y The West Wing, entre otros.El Sindicato de Actores en Pantalla de Estados Unidos no le dio nominaciones a 'Roma' de Alfonso Cuarón, cosa que está llamando la atención en los medios nacionales e internacionales. Ni Yalitza Aparicio ni Marina de Tavira forman parte del Sindicato de Actores, razón que se dice, podría estar detrás de su relegación, pues tendrían que ser integrantes del mismo con una inscripción previa.Con información de El Universal, El Imparcial y Publinews.