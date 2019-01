¡CONFIRMADO! Muse anuncia su regreso a México

Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholmem, regresan a México y estarán en vivo el próximo 3 de octubre en el Foro Sol.

Así Muse dio a conocer en su cuenta de Twitter que estarán compartiendo todos sus éxitos con sus fanáticos mexicanos en el "Simulation Theory World Tour".

NEW SHOW: Muse are pleased to add Mexico City on 3 October to the Simulation Theory World Tour!



Details here ➡️ https://t.co/wEte2ncMbB#SimulationTheory #muselive pic.twitter.com/d2BUbvVKK1