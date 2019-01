Regina es semifinalista de MasterChef... pero la rechazan en redes

Así fue el momento en el que Regina es anunciada como la primera semifinalista de #MasterChefMx pic.twitter.com/5ERnpaqqE7 — Alby García (@chipmunks_alby) 28 de enero de 2019

El capítulo 15 del reality show de cocina, MasterChef México, concluyó con la eliminación de Rox, concursante de 29 años de Jalisco. Aunque para el público, eso no fue lo más importante.La que volvió a llamar la atención en redes sociales fue más bien Regina, la joven estudiante de gastronomía de Guanajuato, quien no termina de ser del agrado de los televidentes al acusar un presunto favoritismo hacia ella por parte de la producción del programa.Y es que van varias emisiones en donde Regina avanza sin problemas en el concurso transmitido por TV Azteca, aunque lo verdaderamente polémico es que para este capítulo se cumplió el "spoiler" filtrado en redes sociales en los primeros programas de MasterChef.Fue a finales de 2018 cuando circuló una fotografía de lo que parecía ser la semifinal grabada en Campeche y donde aparecían Regina, Geny, Carlos e Ismael.Y son precisamente ellos cuatro los semifinalistas anunciados esta noche por los jueces Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera.Aunque lo que más ha molestado a los seguidores del programa es que fue precisamente Regina la primera en avanzar la siguiente fase, con una reacción que los usuarios de redes sociales calificaron de exagerada y hasta falsa.Rápidamente las redes sociales reaccionaron ante la noticia de que la guanajuatense subía al balcón, y los comentarios y memes no se hicieron esperar.Algunas personas comentaron en la cuenta oficial de YouTube de MasterChef México que dicha temporada ya estaba "cantada" a favor de Regina.Durante la última emisión la participante, ya acomodada desde el balcón de "salvados", veía y daba ordenes a su compañeros que se disputaban un lugar.Uno de ellos, Carlos, siguió sus consejos para presentar un platillo de postres, sin embargo, fue criticado por la chef Betty pues él había seguido una receta de su compañera y no de su creación.El siguiente que fue anunciado para reunirse con su compañera fue Ismael tras haber presentado el platillo “El plato más misterioso” y brillar con su mezcla de chiles con cajeta.El tercero en pasar fue Carlos y aunque Geny no estaba de acuerdo con la decisión de los jueces, siguió con el reto del mole.Al final Rox, con lagrimas en los ojos, agradeció a los jueces la oportunidad de participar en la llamada cocina más famosa de México.