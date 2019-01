Iniciaría funciones rastro municipal de Pachuca pese a deficiencias: Nabor Rojas

El rastro municipal de Pachuca iniciará operaciones aun con las deficiencias que presentó el inmueble durante las pruebas, refirió el regidor Nabor Alberto Rojas Mancera, quien agregó que falta concluir el ordenamiento interino que regulará la operación de la propiedad.



Durante entrevista, el titular de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento, refirió que el rastro todavía tiene deficiencias en drenaje y calderas. Sin embargo, iniciará operaciones para “ver el grado de aceptación” del inmueble.

“Yo estoy en la convicción de que si no trabaja el rastro, no vamos a poder saber todas las demás deficiencias que hay, porque finalmente hay irregularidades en cuanto al drenaje, en cuanto al biogás, las calderas; pero no vamos a ver la magnitud de la afectación si no trabaja a su máxima capacidad”, señaló el asambleísta.