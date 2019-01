En el corazón de Singapur

Así es Grand Hyatt

No sólo hospedar sino sorprender

Andaz y 'la sorpresa más agradable'

Inicia la experiencia de conocer la ciudad más próspera e inteligente del mundo en uno de los hoteles de la familia Hyatt.Si prefieres el lujo tradicional, el bullicio, las compras, el Grand Hyatt se ubica en la avenida Orchard Road en la que a cada paso hay sorpresas, centros comerciales subterráneos y exteriores, aparadores como de portada de revistas, restaurantes gourmet, esculturas, fuentes, y sobre todo jardines y muchas flores.Grand Hyatt tiene 677 habitaciones pero desde que llegas a las puertas de cristal te sientes entre amigos.Al momento del registro ya te conocen y establecen una relación personal de servicio sin importar idioma o culturas.-Cuenta con 677 amplias habitaciones y suites con vista a la ciudad o piscina.-Centro de negocios.-Gimnasio 24 horas.-Damai Spa, galardonado.-Mezza 9, de cocina internacional.-Sitios para eventos.-Tiendas en el Lobby.-Programación de transporte.Otra opción de la cadena Hyatt en la ciudad de los jardines está destinada a viajeros que buscan cosas nuevas, Andaz Singapur, realizado no sólo para hospedar sino para sorprender, como los ventanales de piso a techo en las 342 habitaciones desde las cuales se observa la ciudad.Andaz Singapur se encuentra entre los pisos 25 y 39 de un ultramoderno edificio de dos rascacielos diseñados por el arquitecto alemán Ole Scheeren. Se ubica en el barrio Bugis, rodeado de los distritos culturales de la ciudad como Kampong Glam, Bras Basah y Little India.El mismo barrio de Bugis inspiró al diseñador de interiores Andre Fu para decorar cada espacio de Andaz.El hotel cuenta con espacios reservados semejantes a los callejones y coloridas casas del Bugis con detalles en la textura de los muebles, cortinas y alfombras.La mancuerna entre Andaz Singapur y Andre Fu dio como resultado un hotel que refleja la cultura moderna y la actividad del barrio.En corredores, salas y restaurantes hay obras de arte de artistas reconocidos como del escultor brasileño André Mendes; del artista local, Ahmad Abu Bakar, la filipina Mónica Delgado y la malaya Fauzulyusri.En el piso 25 ofrece platillos inspirados en la comida callejera en alguno de los siete callejones distribuidos en todo el piso.Smoke & Pepper es el lugar de snacks a la parrilla como una tierna y jugosa costilla marinada deshuesada con ensalada shiso, cebolleta y ajonjolí o un bowl de noodles, lo encontrarás en Auntie’s Wok and Steam.Los paladares que gustan de buenos cortes de carne y de la comida del mar, salen satisfechos del restaurante 665°F.Y la sorpresa más agradable a la vista está en el piso 39: la vista que ofrece el edificio Duo desde Mr. Stork, el bar de Andaz, con asientos en forma de teepee, desde donde se puede admirar la modernidad arquitectónica y urbanística de Singapur con una vista de 360º.