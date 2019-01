Recorrido corto

“Les venden hasta de a cinco pesos de guare, por esos siempre andan así”, menciona Pedro Muñoz, un comerciante de fruta.

“Por ahí anda, lo dejaron libre unos días después de que lo detuvieron”, menciona un familiar de Luz María.

deambula por las calles de la, su andar es errante, torpe, sin sentido. Se para a la mitad de la calle Presa del Tigre, la atraviesa de un costado a otro sin importarle que se aproxima un camión urbano.El chofer se detiene y le da el paso, observa el camión a unos metros. No reacciona y se lleva un trapo a la boca. El conductor acciona el claxon y en ese momento se hace a un costado.Se encuentra totalmente drogado por sustancias inhalables.Luego. Ahí termina su recorrido con el trapo metido en su boca.Sólo observa a todos lo que pasan, no habla, no menciona nada, su vista está perdida. Lo acompañan un envase de refresco "Caballito" con solvente y dos pedazos de estopa.Para los comerciantes es común ver personas drogadas con "monas" o "guare" como le llaman a los pedazos de estopa o tela mojados con solventes como thiner, aguarrás o "activador".El año pasado recibieron atención médica casi 900 personas consumidores de inhalables por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato.En La Selva, Presitas del Consuelo, El Valladito y Haciendas de Ibarrilla, la drogadicción con inhalables es cada vez más frecuente, es fácil y barato conseguirlo, con diez pesos se compra medio litro.Las colonias carecen de algunos servicios como agua, drenaje y pavimento. En las esquinas los grupos de personas que se drogan son muy visibles a cualquier hora, pero sobre todo por las noches.Hace seis años Luz María de 14 años fue encontrada muerta en abril del 2013 en el Arroyo La Sardeneta, muy cerca de las calles donde deambula "Miguel".Su mamá reconoció que la menor salía de su casa para drogarse con solventes junto a un grupo de amigos que acudían al arroyo. Había abandonado la escuela donde una vez fue encontrada drogada en el baño por su profesor.El día que murió arrojó espuma por la boca y luego se desvaneció, declararon algunos de las personas que citaron a declarar, porque su cuerpo fue encontrado con piedras y llantas encima en el lecho del arroyo.Una de las personas que se reunía con Luz María, conocido como "El Sófocles", fue detenido por el delito de corrupción de menores, ya que al parecer abusaba de ella mientras se encontraba drogada."El Sofocles" está libre y sigue drogándose en las calles de Lomas de Ibarrilla.La adicción a los solventes hace pagar unPerturbaciones mentalesDaño a la médula óseaPérdida de la audiciònProblemas cardíacosPérdida del control de esfínteresCambios en el estado de ánimoProblemas neurológicos (adormecimiento u hormigueo de las manos y los pies, debilidad y temblores)De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en 2018 las drogas inhalables ocuparon la quinta posición de personas atendidas en la entidad en 295 Unidades de Prevención y Tratamiento Ambulatorio y Residencial en Adicciones.En totalDe esta cantidad recibieron atención 860 personas consumidores de inhalables, lo que representa 9% del total de usuarios tratados en las unidadesLa Comisión Estatal contra las Adicciones se encarga de realizar estrategias para prevenir, dar atención y tratamiento a los guanajuatenses.De las 295 unidades, en 84 se realizan detecciones oportunas, prevención universal, selectiva e indicada.Además en 20 unidades hospitalarias se atienden intoxicaciones agudas, así como el síndrome de abstinencia.El año pasado se realizaron más de 30 mil consultas a adolescentes y adultos.De igual forma se hicieron 87 mil 863 tamizajes de riesgo psicosocial a niños, niñas y adolescentes, logrando identificar oportunamente -según las autoridades- 3 mil 163 adolescentes que iniciaban en el consumo de alguna droga como alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.Las estrategias de prevención de adicciones del Gobierno del Estado, han arrojado como resultados que 760 mil personas estén informadas sobre los riesgos de las adicciones.Para esta labor, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Universidad de Guanajuato, Procuraduría de los Derechos Humanos y Centros de Integración Juvenil, por mencionar algunos.Una de las acciones es la implementación de 50 foros infantiles para niños de quinto y sexto grado de primaria que en total sumaron más de 7 mil alumnos.