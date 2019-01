“Monitoreamos los precios de muchos productos, más de cinco mil, y no hemos detectado ningún aumento que venga vinculado a esta problemática de combustibles en el país, los que hemos registrado son solamente por las heladas, y se refieren al chile serrano, jalapeño y la cebolla”, así lo aseguró el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el leonés Ricardo Sheffield Padilla, al participar en la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Operativos

Litros incompletos



“Desde el 1 de diciembre actuamos 100 por ciento sobre denuncias y quejas de los consumidores y no hacemos operativos que dependan de la discrecionalidad de los funcionarios de Profeco”, apuntó.

en los productos a consecuencia del problema de desabasto de gasolina, aseguróEl excandidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia” informó que en total hay, de las cuales 35% se refieren a litros incompletos,, 4% cambiar precios, y otras.Mencionó que desde else inició unen sitio en los doce estados que tenían problema de desabasto y que se mantiene actualmente enLa verificación de precios, dijo, se informa en la página de Internet yPuntualizó que se cambiaron al 100 por ciento de inspectores que verifican gasolineras. Y además desde hace 15 años las delegaciones estatales no intervienen en la verificación de las estaciones.Explicó que cuando las quejas son por litros incompletos, se están levantando las actas de hechos pero no desahogando la verificación, lo que se hará después que se resuelva el desabasto.