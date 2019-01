Policías creyeron que se había ido con 'el noviecito' y la encontraron muerta

"No hicieron nada desde el primer momento, ¡dejaron que la maten!, añadió el papá.

Un posible embarazo

En Chaco, Argentina, un padre cuenta como fue que la policía no apoyó como debía cuando acudió a reportar la desaparición de su hija identificada como Angelina de 13 años; tras no recibir respuesta ni ayuda, la menor fue encontrada muerta después de un mes en Resistencia, en la provincia de Chaco.La menor desapareció el 23 de noviembre de 2018 en la capital chaqueña y su cuerpo fue encontrado el pasado viernes en un descampado en avanzado estado descomposición y presentaba signos de estrangulación con una soga.De acuerdo al portal Crónica, Daniel C, el padre de la menor, contó que acudió a la comisaría a presentar la denuncia por la desaparición y la única respuesta que recibió fue: "¿Cuántos años tiene?, ¿13 años?, Seguro se fue con un noviecito".Angelina fue vista por última vez en una iglesia evangélica del barrio Juan Bautista Alberdi.El cuerpo de la menor fue encontrado en la calle 25 de Resistencia, a unos 800 metros aproximadamente de la avenida Soberanía Nacional, al sur de la capital; fue encontrado debido a que la antena del celular del principal sospechoso, se activó en esa zona.Daniel señaló que pudo reconocer el cuerpo de su hija gracias a la ropa que vestía, ya que su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.El presunto culpable del hecho, es un joven de 21 años identificado como Javier "N" y que fue arrestado en Laguna Limpia, a 147 kilómetros de Resistencia.Según un informe de los forenses, una nueva hipótesis sobre el feminicio ha surgido: la menor quien sufría un retraso madurativo, podría estar embarazada y los investigadores creen que se encontró con el hombre para contárselo, motivo por el cuál pudo haberle quitado la vida, pero los investigadores mantienen la idea que otra persona pudo haber participado en el crimen.

