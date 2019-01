¡Dios mío! Hasta ahora han confirmado 3 muertos y 172 heridos tras el terrible tornado en Luyanó y zonas cercanas. Los daños materiales son severos. ❤️ pic.twitter.com/fHs1yZ2nEo — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 28 de enero de 2019

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 de enero de 2019

'Empezó de buenas a primeras'

#EnVídeo #28Ene Imágenes actuales de La Habana #Cuba después de mas 60 años de revolución, País que era una potencia caribeña del turismo mundial antes de 1958, hoy en día sumido en la destrucción total por el comunismo. #Tornado pic.twitter.com/dMr8ohlZjc — Pedro Paolucci (@paolucci40) 28 de enero de 2019



"De buenas a primeras empezó a todo, las luces, como si fuera la tormenta del siglo. (...) Imagínate, mira todo eso, arrasó. El álamo, en la esquina donde vivimos, y este árbol de laurel, se los llevó de cuajo", explica Rodolfo Martínez, de 50 años, sobreviviente del tornado.

Choque violento

CUBA | Intenso tornado destruye varias zonas de La Habana. Se reportan decenas de heridos y la cifra de muertos aún no ha sido confirmada. #Luyanó #Cuba pic.twitter.com/dyT0nQPNZr — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 28 de enero de 2019

Entre escombros y vehículos dañados amanecieron este lunes los habitantes de, luego de que un potenteazotaraDe acuerdo con el portal oficialista Cubadebate, la fuerza de los vientos deles comparable a la de un, pero los daños fueron mayores debido a que su impacto es más focalizado.Brigadas de rescate evacúan hospitales debido al daño en sus instalaciones. Foto: TwitterEl, tuiteó que las brigadas de auxilio ya se encuentran trabajando para apoyar a los afectados y hasta el momento se han reportadoHabitantes deesperaban una fuerte tormenta que afecta a la zona oeste de, con ráfagas de viento de hasta 100 km por hora.Sin embargo, elles tomó desprevenidos y no esperaban la magnitud de éste.Vehículos y edificios quedaron dañados por la fuerza de los vientos. Foto: AFPEn un recorrido hecho por AFP, se detectó que los barrios más afectados fueronAlgunos barrios no tenían energía eléctrica desde antes, por la tormenta. Foto: AFPIncluso el Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia tuvo que serdebido al daño en sus instalaciones.Especialistas cubanos explicaron que a la tormenta se sumó una baja extratropical que venía desde el sudeste del golfo de México, lo que provocó el potenteOtras zonas afectadas al oeste defueron las provincias deRedacción am.