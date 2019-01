CHRD's statement on 5-year prison sentence handed down today to human rights defender #LiuFeiyue: China must #FreeLiuFeiyue and decriminalize human rights activism https://t.co/FpxQ0ITsgn @HernandezJavier @sophia_yan @evadou @yananw @gerryshih @nvanderklippe @Nectar_Gan pic.twitter.com/g2dJy5MAeY