Las autoridades municipales de Mineral de la Reforma, encabezadas por el alcalde, Raúl Camacho Baños, continúan haciéndose de la vista gorda con los ordeñadores de combustible. De nueva cuenta se incendió una camioneta mientras sustraía gasolina de un ducto que atraviesa la demarcación. Lugareños acusan omisión de la policía, ya que no realiza ningún tipo de patrullaje.





Ranulfo Serrano, director de Gobernación en la región Tizayuca ha tenido la capacidad de unificar a los alcaldes de la zona y a los dirigentes de los diferentes sectores… Pero en su contra. Algunos presidentes consideran que intenta violar la autonomía municipal al inmiscuirse en asuntos que no le competen y los líderes están hartos de que llegue a sus actividades o festejos sin ser invitado.





El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Guillermo Juárez González intenta adueñarse de los espacios vacíos del municipio de Pachuca para desarrollar vivienda vertical. Para ello realiza acercamientos con las autoridades municipales, quienes de por sí tienen pendientes ambientales como el asunto del relleno sanitario.





Quien reapareció en redes sociales fue el exdirigente del SNTE en Hidalgo, Moisés Jiménez. En un video festeja la desaparición de los delegados y celebra el voto universal para elegir al próximo dirigente nacional del sindicato magisterial. Ya olvidó que fue Secretario General mediante convención de delegados y que Elba Esther Gordillo lo enviaba a otros estados del país a aplicar ese método.





Los trabajadores de la Secretaría de Cultura que cobraban mediante subsidio federal fueron notificados que éste no llegará. En consecuencia, seguirá la desocupación de plazas de estructura (bajas) para incluir perfiles que se quedaron a pie y que cuenten con los elementos, a juicio de la dependencia, para desplazar a quienes, en algunos casos, sienten que dichas plazas son vitalicias.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.