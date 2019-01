Van por turismo de compras

*** SEGURIDAD, A INVERTIRLa Secretaría de Seguridad Pública en León, que comanda Luis Enrique Ramírez, alista presentar al Ayuntamiento proyectos de inversión por 478 millones de pesos para 2019. Con ese monto, o al menos una buena parte, no hay razones para no dar resultados pronto.*** VIDEOVIGILANCIALa principal inversión presupuestal está contemplada para el monitoreo y la videovigilancia inteligente (que incluye 2,860 cámaras, seis drones, 58 kits de video-vigilancia, 11 postes).*** Y MÁS POLICÍASY otra buena parte del recurso se destinaría a cumplir con la meta de más policías municipales, que se comprometió en todo el trienio a alcanzar los 2,700 (1,300 más). También se incluye para 2019 la operación de los 10 CAV´s y los 3 Juzgados Cívicos.*** SOLALINDE Y LEOEl sacerdote y activista migrante, Alejandro Solalinde, jugó una carambola de dos bandas en su visita a Guanajuato. Por un lado saludó al gobernador Diego Sinhue, se tomó la foto con él y le echó flores, pero por el otro será una ‘piedra en el zapato’ para su Gobierno pues presionará con todo para que se aclare el asesinato del joven migrante Leonardo Reyes.* ASESINATO SIN ACLARARSolalinde se reunió con la familia de Leo, asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado el 13 de diciembre en San Miguel de Allende, a donde había regresado a pasar unos días con su familia pues ya tenía residencia norteamericana.* DOS HISTORIASEl Gobierno acusa fuego cruzado, que enfrentaban a tres personas (Leo y dos que nunca aparecieron y nadie vio). Su familia relata que salió a la lomita a hablar por teléfono porque en casa no hay señal y lo defienden firmes como un muchacho tranquilo y trabajador.* ATRACCIÓN FEDERALEl Padre iniciará una campaña para apoyar a que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República ante la desconfianza de la Procuraduría General de Guanajuato. Solalinde es, sin duda, un personaje cercano al presidente López Obrador, y se hará escuchar. Esa investigación externa le convendría también al Gobernador, aclararlo a fondo y pronto.* OBRADORISTASolalinde Guerra fue invitado por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, que encabeza Jorge Romero, para dar una conferencia en Irapuato, en la que no ocultó su gran simpatía por López Obrador, de quien dijo creer traerá cambios reales y lo llamó “Pastor Laico”.*** PRI, ATORADOEn el PRI no se ve para cuándo llegue una sacudida en Guanajuato luego del pobre papel en la elección anterior, en la que cayeron a un lejano tercer lugar en la contienda por la Gubernatura y a una tercera fuerza en el Congreso del Estado con sólo cuatro legisladores.* CANDIDATO ÚNICOLa delegada del Comité Nacional del PRI, la morolense Maricela Velázquez, después de tres meses en el cargo ya se enteró de lo que todos los priístas, y no priístas, saben de sobra, que no hay condiciones para ir a una elección interna para elegir nueva dirigencia estatal, y ya dejó claro que buscarán una candidatura de unidad, o sea única (que no es lo mismo).* LA REBATINGADe las fechas para renovar la dirigencia nadie se atreve a aventurar alguna, la rebatinga por una candidatura de unidad será casi tan complicada como el rescate de un PRI pulverizado. La corriente afín al excandidato Gerardo Sánchez querrá a toda costa mantener el control (o el poder, porque el control ya hace rato que nadie lo tiene) y los opositores en arrebatarlo.* GERARDISMOMás complicado aún porque no está sobre la mesa algún nombre que genere coincidencias. Los ‘gerardistas’ tienen en la baraja nombres como el exdiputado federal David Mercado; la exdelegada de Sedesol, Claudia Navarrete; el excoordinador de la campaña a la Gubernatura, Luis Antonio Muñoz Mosqueda; y el exdiputado local Rigoberto Paredes.* BARAJA OPOSITORATambién sueña en la silla el dirigente estatal del Movimiento Territorial, Jaime Martínez. Y otros nombres de oposición al grupo dominante que no han dicho sí, pero tampoco se descartan, son las irapuatenses Yulma Rocha y Arcelia González, y más que aparecerán.* JOSÉ LUIS, DIFÍCILEn las condiciones actuales de una oposición tan debilitada como la del PRI en Guanajuato habría quien considera interesante un perfil como el de José Luis Romero Hicks. Él no se descarta pero acepta que es complicado pues su elección sería tomada por el ‘gerardismo’ (contra quien peleó hasta el último minuto la candidatura a Gobernador) como una derrota.En León arrancan con el desarrollo del primer proyecto de turismo de compras en México.Hoy 28 de enero se inicia con la primera visita de campo y encuentros los que integran el segmento de compras (centros comerciales, cámaras, tours, guías, comerciantes, etc.).Se prevé que este modelo permita integrar a toda la cadena de valor del sector con la finalidad de mejorar la experiencia de compras para las personas que visitan la ciudad.Para afinar el proyecto se reunieron en la Fitur de Madrid, Gloria Cano, directora de Hospitalidad y Turismo de León; Teresa Matamoros, secretaria de Turismo de Guanajuato, y Sandra Carvao, jefe de Inteligencia de Mercado y Competitividad de la OMT.