Como cada año, en temporada de las Fiestas de Enero, los socios deldejan sus instalaciones para realizar una sesión semanal en algún restaurante del recinto ferial.En esta ocasión la Cervecería Madero fue el lugar en el que se realizó la reunión en la que los socios estuvieron acompañados de sus esposas.El presidente del club Sergio Pablo Tejada dio la bienvenida a los socios, acompañantes e invitados especiales como Osamu Hokida, cónsul honorario de Japón en León y su esposa Akiko, así como a Gabriel Pérez Navarro, presidente del patronato de la Feria y su esposa Lucía Castro.“Nosotros llegamos (a León) el año pasado en enero, ya tenemos un año aquí, venimos de vivir en Guadalajara y Ciudad de México, me agrada el gobierno guanajuatense que tiene señalamientos de tránsito en japonés, incluso aquí en la feria”, dijo el cónsul.“Los mexicanos son muy amistosos, me gusta que aquí en México la familia es muy importante y me encanta tener amigos y espero poderme hacer amigo de ustedes”, les dijo a los rotarios.Por su parte Gabriel Pérez cuestionó a los socios y sus esposas si ya habían tenido oportunidad de ver el show estelar de esta edición de la feria, “Abrazos” de la Compagnia Finzi Pasca, algunos de los presentes levantaron la mano y el presidente del patronato los exhortó a no perdérselo.Durante la sesión Serafín Vallejo compartió los resultados de la pasada Macrotómbola en la que se vendieron todos los premios y pares de calzado que los socios donaron, recaudando más de 42 mil pesos, que serán destinados a los proyectos del club social.