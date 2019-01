Campbell no salvará a León, pero León puede salvarlo a él

2019-01-30 06:00:00 | Omar Oseguera

La afición quiere ver el Campbell que se fue a Europa y no al que regresó a América

El delantero tico es el último refuerzo que llegará al León en el Clausura 2019 | Foto: Twitter @clubleonfc



Joel Campbell, el extremo zurdo que prometía grandes cosas en Costa Rica, el encarador, explosivo y con un currículum europeo que cualquier otro jugador de México quisiera, es una apuesta interesante de Jesús Martínez Murguía.

NO es un salvador, NO es un crack, NO es un goleador, pero sí un atractivo complemento a un futbol que parece mejorar jornada tras jornada.

La historia ordena que Campbell tiene características distintas al promedio, por algo lo fichó un club inglés que no contrata a cualquiera. Hay que respetar el currículum de este joven y después, ya en acción, juzgar si es o no lo que el Arsenal compró luego de que cumplió los 18 años.

Encaja compararlo con las formas de caminar en Europa de Carlos Vela, a quien también se llevó el Arsenal pronto, para verlo, prestarlo al Celta, Salamanca, Osasuna, West Brom y luego venderlo. Obvio, el mexicano se consolidó en España, fue referente en la Real Sociedad aunque tampoco pudo conseguir títulos, sin olvidar que fue campeón mundial Sub 17. La diferencia con Joel en este atrevido ejemplo, es que nuestro Carlos SÍ es un crack y por eso el Barcelona pensó en llevárselo hace una semana.

La nula continuidad de Joel en sus equipos hace pensar que le falta algo para ser considerado un jugador estrella, tal vez un crack o un referente. El nuevo costarricense en el León no se ha bajado del avión, tal vez por falta de confianza de sus entrenadores, un alto costo o un estilo que no cuajó en las mejores ligas europeas.

Campbell no debe sentirse figura y sí buscar convertirse en una. Hay que decirle que, si bien lo presentó Chucho (y Jesús Martínez no presenta a cualquiera), las figuras acá son otros y le va a costar sentar a una de ellas.

Joel viene a pelearle el puesto a "Sambu", hoy lesionado, a una de las mejores versiones de Ángel Mena y a los aferrados y hambrientos de minutos Díaz Price, Jean Meneses y Yairo Moreno.

Es ahí en donde Campbell deberá mostrar que es diferente, un futbolista de etiqueta europea, de roce internacional, de dribles y pases ante los mejores zagueros del planeta. Que Joel, por el espectáculo y la estabilidad de su carrera, supere la mejor versión de Hernán Burbano y que NO nos haga recordar aquella del ecuatoriano y también zurdísimo Marcos Caicedo.

Que Joel sonría en la cancha como lo hace fuera y que trascienda más que Medford y el resto de sus compatriotas ticos que han defendido esta playera.

La afición quiere ver el Campbell que se fue a Europa y no al que regresó a América. Sorpréndenos Joel y que no te pese ese dorsal '8' que encantó Elías con decenas de asistencias, goles, túneles e infinidad de regates.

No quemes tu tiempo bloqueando periodistas en Twitter, de nada sirve, tu futbol será siempre, tu mejor respuesta a la ácida crítica.



PD. Ahí vienen, los piropos para Ambriz, ahí vienen…