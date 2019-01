¡Ya es tiburón! El extraño fichaje de Salcido a Veracruz

La contratación de Carlos Salcido con el Veracruz debió anunciarse desde hace una semana, pero ambas partes buscaron protegerse, lo que retrasó el anuncio, aunque eso no significa que se haya violado el reglamento.

En el más reciente Régimen de Transferencias, los clubes acordaron que tenían hasta la cuarta fecha del campeonato para realizar cuatro fichajes "extemporáneos" de jugadores pertencientes a la Liga MX.

Las pláticas con el ex futbolista del Guadalajara estaban muy avanzadas, pero había un par de puntos que interesaban mucho al tapatío: su salario y una garantía de que no habría retraso en sus pagos, algo común con los Tiburones Rojos. Es por eso que el club jarocho se protegió y lo dejó en depósito antes de la cuarta jornada, para no violar el reglamento.

En cuanto a lo contractual, apenas hace algunas horas se pusieron de acuerdo en el salario y en una cláusula especial que determina una penalización para el club si no cumple en tiempo y forma con sus pagos.

¡Desde hoy es Tiburón! ¡Bienvenido a tu nueva casa!

Sorprende el cambio de equipo

La carrera de Carlos Salcido como futbolista no ha llegado a su fin.

El defensa abandonó a las Chivas del Guadalajara después del Mundial de Clubes a pesar de tener contrato, debido a que simplemente José Cardozo no contaba con él.

Salcido fue liberado del Rebaño, y por eso firma a dos días del cierre de registros con los 'jarochos'.

"Está todo en regla. Hablamos con él, viene feliz", dijo Mario Trejo, director deportivo de los Tiburones Rojos.

Salcido será presentado esta tarde y de inmediato se pondrá a las órdenes del cuadro de Robert Dante Siboldi.

"Es un jugador que nos va a ayudar mucho. Es líder y puede jugar en varias posiciones", agregó el doctor.

Veracruz seguirá peleando "hasta lo último" por tratar de salvarse del descenso.