'Esperé mucho por este momento', dice un emocionado Nacho González

“Hay mucha emoción. La esperé durante un año (convocatoria). Realmente fue una etapa complicada”.

Lo necesitan

La espera terminó paraTras más de 11 meses sin actividad en un partido oficial, el defensa central delpuede volver a las canchas.“La esperé un año hermano (l convocatoria), no, no me sorprende”, dijoantes de viajar a Oaxaca, donde León juega este miércoles en laante. “Hay mucha emoción”.La última vez queestuvo en un partido oficial fue el 24 de febrero de 2018, cuando disputó 58 minutos ante el Pachuca por la jornada 9 del Clausura de lasalió lesionado de aquel partido y desde entonces lo operaron dos veces en la rodilla izquierda.“Realmente fue una etapa complicada”, añadió Nacho con cierto nerviosismo. “Estoy my contento por la oportunidad y bueno, agradecido con, con la directiva, con los compañeros, con la misma afición, con mi familia”.podría marcar su regreso no solo a las canchas, sino también con el gafete de capitán en un once inicial que estará plagado de jóvenes.“Es muy importante que los chavos se muestren, es su oportunidad”, dijo. “Se los he comentado, la Copa es un torneo muy importante y ahí ellos tienen que aprovechar la oportunidad”.El central esmeralda, clave en ely los títulos de Liga MX en 2013 y 2014, tendrá la tarea de liderar un equipo que se juega la vida ante Alebrijes en la Copa MX.

El escenario: Un resultado positivo pondría a los esmeraldas en la cima del grupo, mientras que con la derrota o incluso el empate, los dirigidos por Nacho Ambriz, estarían prácticamente eliminados.

El duelo

Alebrijes Vs León

Estadio: Tecnológico de Oaxaca

Árbitro: Eduardo Vázquez

Hora: 19:00

Por TV: Fox Sports 2 y TDN