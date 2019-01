Nacho González podría tener minutos ante Alebrijes de Oaxaca

QUE DIFÍCIL ES ASIMILAR UNA LESIÓN Y MÁS CUANDO SABES QUE CADA VEZ ES MENOS EL TIEMPO QUE TE QUEDA DE VIDA COMO FUTBOLISTA. ES MÁS DIFÍCIL QUE ASIMILAR UNA DERROTA . O LA FRUSTRACION DE ESTAR EN LA BANCA. ES COMO ESTAR MURIENDO EN UN ESTADO DE COMA SIN PODER HACER NADA . ES TRATAR DE ENCONTRAR EL VALOR Y LA PASIÓN EN OTRAS COSAS Y SITUACIONES POR QUÉ POR AHORA EL FÚTBOL NO LO PUEDES JUGAR PERO LAMENTABLEMENTE NO HAY NADA COMO LA PASIÓN DEL FÚTBOL ⚽️

A post shared by Nacho Gonzalez 35 (@35nachogonzalez) on Sep 7, 2018 at 5:43am PDT