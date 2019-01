¿Cuántos 'petardos' han llegado al León?

León, bien a secas

Aunque ya inició el torneo,contrató a dos elementos más para redondear su plantilla. Cuando se dan este tipo de situaciones es inevitable pensar: ¿los jugadores que vienen son en realidad buenos refuerzos?La directiva tiene que ver si son elementos que se prestan para jugar con el equipo, no es sólo traer por traer, hay que ver la adaptación, si viene su familia... son situaciones algo incómodas para un jugador que traes del exterior.En mi etapa como técnico, con el presidente del equipo, hice varios viajes en los que veíamos personalmente a los jugadores, eso siempre nos trajo buenos resultados. Eran otros tiempos pero, hablábamos directamente con el jugador, nos dimos cuenta que vale la pena hacer esos gastos extras.En el caso de, los dos jugadores que se incorporaron, no es de que lleguen y ya: vieron, vinieron y vencieron, hay que verlos como son en realidad, ¿cuántos petardos han llegado al futbol mexicano, incluyendo al León?, son muchísimos a los que elevan y la realidad es que no tienen las condiciones necesarias.Nos fijamos en sus currículums, pero también importa la persona, ¿cuántas veces ha sido expulsado?,, ¿cómo es como persona?Ahora, hablando del juego delel fin de semana. El partido lo vi bien a secas, fue un partido bien manejado, me gustó como epectáculo. Se vio bien el León aunque hay que tomar en cuenta que se enfrentaban a, un equipo que no había ganado en el torneo.Cuando estás en pretemporada y las cosas se te dan, los jugadores y el técnico se sienten bien, tienes un buen inicio, cuando no inicias bien el torneo te pones a pensar, a trabajar a marchas forzadas, qué bueno que León supo aprovechar las “ventajas” que le diopara mejorar su ánimo tras los resultados previos.Creo queno debe de cambiar su forma de trabajar, ser buena persona pero igual ser exigente, dejarlo claro, creo que es un buen entrenador pero por su forma de ser puede pasar que los jugadores abusen, eso no lo debe de permitir el entrenador.Creo que el partido contrava a dejar un buen aprendizaje, sabemos de la capacidad que tiene el equipo, la capacidad que tiene Ambriz, pero ahora sí se va a ver el potencial.Que seava a influir en, jugar contra equipos de ese nombre te crece, el León tiene que ser profesional y jugar con seriedad ante cualquier grupo, respetar a todos los equipos.

