'Me vieron la cara de pen...'. Fernando Schwartz 'truena' contra Salcido

Está chamba es cabrona. Hoy tenía cita con @carlossalcido7 en Guadalajara. Viajé. Me dijò no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. Se sube al aviòn y @ClubTiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PENDEJO y aquí la pongò. Reconozco ME CHINGÒ — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) January 29, 2019

"Esta chamba es cabrona (sic). Hoy tenía cita con Carlos Salcido en Guadalajara. Viajé. Me dijo no puedo hablar. Estoy negociando, se sube al avión y Club Tiburones lo anuncia. Me vio la cara de pendejo", escribió el periodista.

Para q me entiendan. Si hay una cita hecha con anticipación para viajar a ver al personaje,lo más coherente era cancelarla. Ayer cheque q todo estuviera en orden y no recibí respuesta. Supuse todo estaba igual. Se cancela y todo tranqui. Lo demás vale gorro — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) January 29, 2019

Cuando hablamos ya tenía todo cerrado. Me mintiò. Aún así q me vaya bien. Q D os lo bendiga @carlossalcido7 pic.twitter.com/06fVkCeiaT — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) January 29, 2019

Es raro verlo en un exabrupto, pero en, el periodista deno ocultó suluego delo dejara "".Por medio de un 'tuit' en el que era evidente su enojo,dio a conocer las complicaciones que atraviesa en su labor un periodista deportivo. Confesó que había concertado unacon, previo al anuncio oficial de su contratación cony éste, sin previo aviso, no le dio la entrevista sin cancelar previamente la cita que ya tenían pactada.Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y mientras algunos estaban sorprendidos por el 'tuit' publicado, incluso pensaron que no había sido él, otros comentaron quedebió haber cancelado la cita y no permitir que el periodista mexicano viajara "de a gratis".Este martes, el exjugador defue anunciado como nuevo refuerzo de, atendió a los medios de comunicación que lo esperaban en el aeropuerto, y también cumplió con las pruebas médicas de rigor., pese al mal momento que pasó, le deseó suerte al jugador, quien iniciará una nueva etapa en el futbol mexicano a sus 38 años.