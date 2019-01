'Si Monterrey contrata a Messi no voy a buscar a Cristiano, no lo necesito', asegura el 'Tuca'

"Yo no veo la rivalidad sino la necesidad de mi equipo. Si (en Monterrey) contratan a Messi, oye, qué bueno que contrataron a Messi, no porque ellos contratan a Messi yo voy a buscar a Cristiano Ronaldo, no lo necesito", aseguró el "Tuca", quien así confirmó que Tigres no abrirá la cartera sólo porque pronto se anunciaría la llegada de Miguel Layún a la Sultana del Norte.