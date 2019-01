"Yo puedo creer que conozco a alguien pero la realidad es que si ellos no se conocen a sí mismos menos los voy a conocer yo"



"Lamento mucho que se expresen así, cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno, qué cosa tan rara, pero un infierno que les dio de comer, que les dio un marido, que viajaron, que compraron casa, que ayudaron a la mamá, que etc. etc."

Jimena Pérez confiesa 'cómo le cayó todo'



"Yo decido quedarme aquí porque es mi trabajo porque al final Rafa y yo tenemos que sacar a nuestros dos hijos adelante y porque además es el trabajo que siempre soñé y yo estoy muy feliz aquí"

Pati Chapoy y Jimena Pérez 'La Choco' hablaron sobre los comentarios que sus excompañeros de programa han hecho, algunos de ellos dando a entender que estar en Ventaneando es un 'infierno'.Tras los dimes y diretes entre los conductores de TV Azteca y los nuevos y no tan nuevos en Televisa, se le preguntó a Pati para el medio Fórmula Dominical si se siente lastimada cuando sabe que hablan mal de trabajar con ella.Dijo que es desagradable cuando han estado con ella y se van, que no le duele pero no deja de sorprenderla.Por su parte Jimena Pérez dijo que ella mantiene 'la boca cerrada' porque los asuntos entre Pati Chapoy y ella no le corresponden.Dijo que no recuerda que Atala 'le copiara' la ropa y que su relación con ella es "buena".