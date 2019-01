'Grosera y prepotente': Chef invitada explota en MasterChef por un postre (VIDEO)

INVITADOS DE LUJO PARA MASTERCHEF

GENY NO DA EL ANCHO, PERO CHEF INVITADA DEMUESTRA LA MANERA DE AFRONTARLO



"Cuando vez a las personas a los ojos y les dices lo que pasa, como lo estás haciendo. Y no me dejarán mentir: cambia completamente el sentido y cómo vamos a enfrentar esta situación", afirmó Lula ante el platillo de Geny quien se notó conmovida ante la reacción buena de recibimiento.

ROX ES 'DESTAZADA' ANTE BURLA DE SOFIA CORTINA



"Espero no haberte decepcionado", dijo Rox dudosa e insegura ante el gesto de desagrado de Sofia quien además, lo primero que emitió fue una risa que para muchos fue de burla y berrinche no propios de un chef de alta calidad.





"¿Ni el emplatado verdad?"..."Se ve medio desastroso el plato(...) la crema pastelera no quedó", le dijo a Rox mientras estaba presente, después admitió que le pareció fuera de lugar el comentario de Sofia ante ella y su reacción pero la concursante lo afrontó con madurez.





"La idea era cocinar una piña con caramelo, No esto que está super crudo", dijo Sofia en cuanto Rox salió del cuarto.

CRITICÓ PERO DEJÓ VER SU ENOJO Y FALTA DE PROFESIONALIDAD

En la última emisión de, los participantes tuvieron como mentores a chefs invitados. Destacaron grandes personalidades internacionales comofue una de las chefs mexicanas invitadas, pero su actuación dentro del programa, por lo que usuarios no dudaron en responder ante su manera deel platillo que le tocó trabajarAl inicio se presentó de una manera cordial y objetiva, para después ser asignada comoCuando los participantes tuvieron que mostrar y dar a probar su comida a los invitados, atentos a los platillos los chefs invitados y elLa estrategia de cada juez fue comentar un poco ante el concursante sobre el platillo presentado, en donde ladio una muestra deel cual estaba incompleto.En el turno deal no recibir ninguna de las opciones que dio, pues Rox decidió cambiar el emplatado porPor lo que el gesto de, añadiendo que eso no era lo que había pedido de una forma un tantoSi bien la crítica no era mentira, la actitud y manera de expresarse dey "crítica" que parecía personal y más un 'desfogue' de un platillo que no salió como ella quería.A pesar de todo, los demás chefs y jueces continuaron