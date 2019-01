'No merece un Oscar'

Denise Fergus ha agradecido a quienes apoyan la petición de retirar la película.

Un total de 221 mil 432 personas han firmado hasta el momento una petición en la plataforma change.org para retirar la nominación a mejor cortometraje en los premios Oscar de "Detainment", un film sobre el asesinato del niño James Bulger en 1993.La película, basada en los interrogatorios reales a los dos niños de 10 años que torturaron y mataron a Bulger, de 2, ha hecho revivir en la sociedad británica un caso que conmocionó al mundo hace ahora 26 años.La madre del pequeño, Denise Fergus, ha denunciado públicamente que el director de "Detainment", el irlandés Vincent Lambe, no consultase con ella ni con ningún otro miembro de la familia la realización del cortometraje.En un entrevista en la cadena británica ITV, Fergus, que confesó no haber sido capaz de ver la producción, señaló que esta "glorifica" el asesinato de su hijo a manos de Jon Venables y Robert Thompson.Fergus afirmó que la película "no merece un Oscar" y mostró su apoyo a la petición en change.org que solicita la retirada no solo de la nominación al Oscar sino del dominio público.Sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no retirará la candidatura pues, aunque considera "muy seria" la preocupación de los familiares del pequeño asesinado, mantiene una "posición neutra" en el proceso de votación, según declaró en un comunicado.Son los miembros de la Academia, señaló la organización, los que votan atendiendo a "su propio criterio" sobre los méritos de las películas.Por su parte, el director de la cinta aseguró que no pretendía mostrarse "irrespetuoso" con la familia al no consultarles y defendió que "Detainment" se interesa por "entender por qué pasó lo que pasó" y "evitar que algo similar pueda ocurrir en el futuro".El cortometraje competirá con "Madre", de Rodrigo Sorogoyen; "Fauve", de Jeremy Comte y María Gracia Turgeon; "Marguerite", de Marianne Farley y Marie-Héléne Panisset, y "Skin", de Guy Nattiv y Jaime Ray Newman, en la 91 edición de los premios Oscar que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Los Ángeles (Estados Unidos).El pequeño James Bulger fue secuestrado el 12 de febrero de 1993 en un centro comercial de Merseyside (norte de Inglaterra) por Venables y Thompson, que se convirtieron a los 10 años en los asesinos más jóvenes del Reino Unido.Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se produjo el secuestro permitieron ver al niño de la mano de uno de sus agresores y dieron la vuelta al mundo tras conocerse la brutalidad del crimen.Los dos chicos hicieron caminar a Bulger más de 3 kilómetros por las calles de Liverpool, parando ocasionalmente para darle patadas y puñetazos.Posteriormente le golpearon la cabeza con ladrillos, le rociaron con pintura azul y le dejaron sobre las vías del tren, donde fue encontrado sin vida horas después de su secuestro.Aunque tanto Venables como Thompson fueron puestos en libertad en 2001, al cumplir los 18 años, están sujetos de por vida a libertad vigilada muy estricta, que les obliga a cumplir un régimen de arresto domiciliario y a no acercarse a los familiares de la víctima.