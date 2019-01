Los siete alimentos que manchan tus dientes

pues hay ocasiones en la quePero, claro, no hay nada que una buena cepillada, después de haberlos ingerido, lo solucione. Sin embargo, consumirlos de forma recurrente, aún con una buena higiene bucal, provoca qLos dientes son piezas que están formadas de hidroxiapatita, que es un mineral y que por su condición es porosa, por lo que al probar alimentos o bebidas, principalmente, con mucho color provoca que se tiñan las piezas dentales y se pierda el esmalte conforme pasa el tiempo.Obviamente,sino que su consumo sea moderado para evitar el oscurecimiento de los dientes, pues muchos de ellos se consumen a diario, como el café.Aquí te compartimos una lista de los alimentos que están influyendo en que tu dentadura no sea tan blanca como quisieras.No importa si es descafeinado, capuccino, con o sin azúcar, soluble, de cafetera o de la tiendita de la esquina. En general, el café es uno de los principales enemigos al que le debes hacer frente, ya que tiene un alto concentrado de cromógenos, que no es más que una sustancia que tiñe los dientes.Ideal para las cenas, fiestas y reuniones, es otro enemigo a vencer si deseas conservar blanca tu dentadura. Al igual que el café, los cromógenos están presentes, sobre todo en el vino tinto, lo que provoca que manche dientes, lengua y hasta los labios. Otro factor para moderar su ingesta es que su Ph es ácido.Esta bebida elaborada a base de flores, plantas y hierbas posee la molécula de cafeína, la misma del café, y por lo consiguiente el abuso en su consumo llega a provocar que los dientes se tornen amarillentos o grisáceos.Todas las bebidas envasadas que encontremos en tiendas y supermercados, todas, sin excepciones, han sido azucaradas y pigmentadas para hacerlas más atractivas, por ejemplo, un jugo de uva, que pinta labios, lengua y dientes luego de darle un sorbo, por lo que su consumo debe descartarse.Sí, el aderezo por excelencia de toda la comida chatarra como hot dogs, hamburguesas, papas fritas o pizza, tiene un color altamente pigmentado y ácido, lo que provoca un daño a la capa de los dientes volviéndolo sensible y susceptible al momento de consumir comida.Son atractivos a la vista y muy agradables de sabor, pero las moras, arándanos, cerezas y otras alimentos naturales como el betabel contienen grandes cantidades de pintura natural que fácilmente se adhieren a las entrañas de los dientes que los pintan fácilmente.Conseguido luego de la fermentación del alcohol, este aderezo daña los dientes por su acidez, lo que provoca que se dañe el brillo natural de nuestros dientes y acelera la porosidad en las piezas, por lo que se recomienda siempre su consumo de forma muy moderada.