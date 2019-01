Se deslinda César Lemus de agresiones: acusa grupo de choque

El líder de losde, quien enfrenta un proceso por cinco delitos, acusó que las autoridades municipales están en contra de su persona y se deslindó de los destrozos y golpes contra funcionarios; esto, tras acusar que fue “un grupo de choque” que mandó elDurante conferencia de prensa que ofreció esta mañana en compañía de su abogado y cuatro líderes, declaró que elestá en su contra.Ya que argumentó que la irrupción durante la sesión de cabildo y destrozos a patrullas el pasado lunes 21 de enero, fue causada por unque mandó el titular de Comercio y Abasto,

“A mí me culpan de absolutamente de todo, creo que ya es una consigna del señor presidente municipal hacia mi persona”, acusó el líder de los tianguistas.

Resistencia pacífica

El reglamento

Indicó que fueron “personas filtradas” e incluso, integrantes de la organización de la, quienes también figuraron en la, aunque, ninguno de sus integrantes fue detenido.se deslindó de las agresiones contra ely el secretario general,, así como los daños en los inmuebles del municipio.pidió a los comerciantes que no otorguen información ni datos personales a la presidencia municipal, y los exhortó a no caer en provocaciones.Pidió a las autoridades “mesura”, al indicar que todavía falta la aprobación dely que sea publicado en elDe acuerdo con el líder de losinformales, tiene inconsistencias elque el cabildo propuso para regular ely la venta en losdel municipio.Y evocó que en caso de que entre en vigor, el servicio de basura no será auspiciado por el, sino por los

“Ya está más penado ser comerciante ambulante que robar”, dijo César Lemus.

El ordenamiento establece que si se ocupa un lugar no permitido, podrá ser removido por laAdemás, indicó que los informales deberán usar uniforme y pagar cuotas que se fijarán de acuerdo alEl pasado 8 de enero el cabildo propuso crear uncon 105 artículos para regular el