Surge nueva cuenta Instagram de Emma Coronel con fotos inéditas

El año pasado circuló un video en el que Coronel revelaba a un seguidor que no tiene Instagram, tanto ella como sus abogados han comentado en multiples ocasiones que no tiene redes sociales, a pesar de que en Instagram circulaba una cuenta con su nombre, esta fue recientemente borrada.Horas después de que la grabación saliera a la luz, la cuenta emmacoronela, que mostraba aspectos muy personales de la joven de 29 años, fue eliminada.Tras haber desaparecido el perfil que tenía más de 600,000 seguidores, ahora surge una nueva cuenta de Instagram que con su nombre asegura ser real "@therealemmacoronel" y sorprende al mostrar fotos nunca antes reveladas de la esposa del "Chapo".Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se ha convertido en toda una celebridad, ya que acapara los reflectores cada vez que aparece en el juzgado en donde se está llevando a cabo el llamado “juicio del siglo”, y también muchos ya la consideran toda una influencer.Aunque no se trata de una cuenta verificada, en la descripción dice ser “cuenta oficial” y describe a la esposa de Guzmán Loera como “figura pública”.Un de los indicios de que podría ser ella quien maneje esta cuenta es que la primer foto publicada es una 'selfie' en donde se ve sin una gota de maquillaje.De momento es seguida por 3, 926 usuarios de Instagram y se espera que en los próximos días Emma confirme si está detras de dicha cuenta.Con información de: La Opinión.