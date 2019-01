Capta video a niña guatemalteca que cae de valla fronteriza

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Arizona, publicó un video el pasado domingo en su cuenta de Twitter sobre una niña inmigrante guatemalteca de 3 años, que cruza la valla fronteriza y cae desde el muro.

Nadie alcanzó a sostenerla y la caída de una altura de 16 pies le ocasionó lesiones leves en el cuerpo.

YumaSector #USBP agents apprehended 49 individuals from Guatemala who illegally crossed an outdated section of 16-foot border wall yesterday. During the incident, a 3-year-old girl fell off the smugglers’ ladder. Agents rendered aid to the child who sustained minor injuries. pic.twitter.com/OHoCYEkmSR